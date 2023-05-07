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    Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2023 Seçim İstanbul mitingine NASIL GİDİLİR? 'YÜZYILIN MİTİNGİ' nerede yapılacak?

    Başkan Erdoğan'ın bu Pazar gerçekleştireceği İstanbul mitingi için araştırmalar hızlandı. Başkan Erdoğan'ın mitingine gitmek isteyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, İstanbul mitingi ne zaman? İstanbul mitingine nasıl gidilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ın İstanbul mitingi ne zaman?

    Başkan Erdoğan'ın bu Pazar gerçekleştireceği İstanbul mitingi için araştırmalar hızlandı. Başkan Erdoğan'ın mitingine gitmek isteyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, İstanbul mitingi ne zaman? İstanbul mitingine nasıl gidilir? İşte detaylar...

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN?

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'nda "Yüzyılın Mitingi"nin yapılacağı belirtildi.

    Yapılacak dev miting için sahne kurulumları giriş ve çıkışlarda bulunun güvenlik önlemleri için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sahne kurulumunun büyük bir kısmı tamamlandı. Sahnede yer alacak dev ekranlar ve ses sistemleri yerleştirilecek. Bayraklar ile süsleme ve ulaşım koordinasyonu gibi çalışmalar devam ediyor.

        Yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi. Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

        TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ OLACAK

        Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta? 2023 Seçim İstanbul mitingine NASIL GİDİLİR? 'YÜZYILIN MİTİNGİ' nerede yapılacak?
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