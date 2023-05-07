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    • 07.05.2023 17:37
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    'Yüzyılın Mitingi'ne milli irade damgası! Başkan Erdoğan için Atatürk Havalimanı'na akın ettiler: Yollar doldu taştı yürüyerek gidenler bile oldu

    İstanbul'daki Yüzyılın Mitingi için vatandaşlar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın etti. Başkan Erdoğan ile bir araya gelip kucaklaşmak isteyen milli irade otobüs, metro ve Marmaray'ın yanı sıra feribot, vapur ve motorlarla alana doğru hareket etti. Oluşan yoğun trafik sonrası kimi vatandaşların yürüyerek Atatürk Havalimanı'na ulaşmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan İstanbul'daki tarihi mitinge 1 milyon 700 bin kişinin olduğu öğrenildi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    ’Yüzyılın Mitingi’ne milli irade damgası! Akın ettiler

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşlar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne büyük bir coşkuyla giriş yaptı.

    MİTİNG ALANI DOLDU TAŞTI
    Anadolu yakasından otobüs ve metroların yanı sıra feribot, vapur ve motorlarla alana doğru yola çıkan vatandaşlar akın akın Atatürk Havaalanı'na ilerledi.

    MARMARAY'DA YOĞUNLUK
    Büyük İstanbul Mitingine gitmek isteyen vatandaşlar Marmaray'da yoğunluk oluşturdu. Yeşilyurt ve Yeşilköy Marmaray İstasyonu kalabalık gruplar halinde mitinge gelenlerle doldu.

    Vatandaşlar, polisin yönlendirmesiyle giriş noktalarına ulaştırıldı.


    TAMI TAMINA 1 MİLYON 700 BİN KİŞİ
    Öte yandan tarihi mitinge resmi rakamı duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon 700 bin kişinin Atatürk Havalimanı'nda olduğunu söyledi.

    MALTEPE'NİN 5 KATI
    Muhalefetin dün Maltepe'de miting yaptığı alanın 5 katı büyüklüğündeki alan saatler 13.00'ü gösterdiğinde hınca hınç dolmuştu.

        "TÜRKİYE SANA SEN BİZE EMANETSİN"
        Öte yandan Başkan Erdoğan'ı bekleyen coşkulu kalabalık sloganlarla desteklerini ilan edip pankartla açtı. Bir pankartta yer alan Türkiye sana sen bize emanetsin" sözleri dikkat çekti.

        KISIKLI'DA ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için hareket ettiği sırada Kısıklı'da konutunun önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

        Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için Kısıklı'daki konutundan çıktı. Bu sırada yol kenarında kendisini bekleyenleri görünce aracı durduran Erdoğan, vatandaşlarla selamlaştı. Erdoğan, çocuklara oyuncak da dağıttı.

        Bu sırada, bir vatandaş tarafında Başkan Erdoğan'ın resminin bulunduğu "Pazara kadar değildi Reis. Seninle dostluğumuz, mezara kadar sevgimiz, bağımız ve sonsuz aşkımız." yazılı pankart açıldığı görüldü.



            Öte yandan Atatürk Havalimanı'nda hummalı bir biçimde çalışmalar yürütüldü.

            Alanın birçok noktasına su bırakılırken, mobil büfelerden vatandaşlara ikramlar yapıldı. Alanda görevliler tarafından katılımcılara Türk bayrağı, AK Parti bayrağı ve şapka dağıtıldı.

            Millet Bahçesi ve çevresinde 12 bin 600 personel görev alırken, araçlarıyla alana gelecek vatandaşlar için 15 ayrı noktada otopark hizmeti verildi. Sağlık ekipleri ile ambulanslar da alanda hazır bekletildi.



            Alana, vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu, engelli dostu teknik imkanlar planlandı.
            Ulusal ve uluslararası basının ilgi gösterdiği miting için alanda, basın ve medya kuruluşları için de 8 metre yüksekliğinde 6 bin metrekare genişliğinde iki katlı platform oluşturuldu. Basın mensupları da sabahın erken saatlerinden itibaren alanda yayın yapmaya başladı.



            AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca yayınlanan Büyük İstanbul Mitingi'ne erişim için ulaşım rehberinde, İstanbul'un 39 ilçesinde belirlenen noktalardan toplamda 10 bin otobüsün alana hareket etti.

            Ayrıca, Marmaray'a (Yeşilyurt/Yeşilköy durağı) entegre ücretsiz ring seferleri yapılacağı, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda da ek seferler düzenlendi.

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            Haberler Güncel 'Yüzyılın Mitingi'ne milli irade damgası! Başkan Erdoğan için Atatürk Havalimanı'na akın ettiler: Yollar doldu taştı yürüyerek gidenler bile oldu
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