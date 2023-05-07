'Yüzyılın Mitingi'ne milli irade damgası! Başkan Erdoğan için Atatürk Havalimanı'na akın ettiler: Yollar doldu taştı yürüyerek gidenler bile oldu

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşlar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne büyük bir coşkuyla giriş yaptı.
MİTİNG ALANI DOLDU TAŞTI
Anadolu yakasından otobüs ve metroların yanı sıra feribot, vapur ve motorlarla alana doğru yola çıkan vatandaşlar akın akın Atatürk Havaalanı'na ilerledi.
MARMARAY'DA YOĞUNLUK
Büyük İstanbul Mitingine gitmek isteyen vatandaşlar Marmaray'da yoğunluk oluşturdu. Yeşilyurt ve Yeşilköy Marmaray İstasyonu kalabalık gruplar halinde mitinge gelenlerle doldu.
Vatandaşlar, polisin yönlendirmesiyle giriş noktalarına ulaştırıldı.
TAMI TAMINA 1 MİLYON 700 BİN KİŞİ
Öte yandan tarihi mitinge resmi rakamı duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon 700 bin kişinin Atatürk Havalimanı'nda olduğunu söyledi.
MALTEPE'NİN 5 KATI
Muhalefetin dün Maltepe'de miting yaptığı alanın 5 katı büyüklüğündeki alan saatler 13.00'ü gösterdiğinde hınca hınç dolmuştu.