'Yüzyılın Mitingi'ne milli irade damgası! Başkan Erdoğan için Atatürk Havalimanı'na akın ettiler: Yollar doldu taştı yürüyerek gidenler bile oldu





Alana, vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu, engelli dostu teknik imkanlar planlandı.

Ulusal ve uluslararası basının ilgi gösterdiği miting için alanda, basın ve medya kuruluşları için de 8 metre yüksekliğinde 6 bin metrekare genişliğinde iki katlı platform oluşturuldu. Basın mensupları da sabahın erken saatlerinden itibaren alanda yayın yapmaya başladı.