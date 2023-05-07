



Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet ve deprem toplanma alanı olarak da kullanılacak. Bahçe, herhangi bir afet anında 40 bin çadır kurulabileceği ve 165 bin kişilik acil barınma alanının oluşturulabileceği bir kapasiteye sahip olacak. İlk fidanları geçen yıl İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde dikilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin hizmete alınacak ilk kısmını dronla görüntüledi.