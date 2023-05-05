Türk havacılığının yeni uçağı Troy T200 ilk kez piste çıktı: Hedef 2024'te seri üretim!





Troy T200'ün pazar potansiyeline ilişkin de bilgiler veren Balcı, şunları kaydetti:

"Bu sınıfta bir uçak almaya çalıştığınızda size minimum 1-1,5 sene sonrasına gün veriyorlar. Büyük bir pazar ve pandemiden sonra çok daha fazla büyümeye başladı, çok fazla talep var. Fabrikalar da buna yetişemiyor. Hedefimiz 2023 yılını testler ve sertifikasyonla geçirip 2024 itibarıyla seri üretime geçip satışlara başlamak. İlk etapta T200'de aslında uçak yapmayı öğrendik. Bu tecrübelerimizle, sadece iki koltuk koyarak, motoru değiştirip daha da güçlendirerek 4 kişilik bir uçağımız şu an hazır. Bunun yanında gövdeyi 80 santim daha uzatıp 6 kişiliğe büyüteceğiz. Uçağımızı ilaçlama ve yangın söndürme amaçlı da kullanılabilir hale getireceğiz."