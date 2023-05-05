CHP'li Yalova eski Belediye Başkanı Salman'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasının ardından milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 5 sanığın yargılandığı "taziye evi yapımında usulsüzlük" davasında karar açıklandı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan dönemin fen işleri müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K, belediye personeli Türker B, Murat S, İlker Hasan K. ile taraf avukatları katıldı. Salman ile davaya konu taziye evini inşa eden firmanın yetkilisi Feridun Ç. mahkeme salonuna gelmedi.