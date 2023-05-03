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    • 03.05.2023 11:27
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: "Hava sahamızı Ermenistan uçaklarına kapattık"

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırmasıyla ilgili Fransa'yı uyardıklarını söyledi. Çavuşoğlu, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Türk Büyükelçiliğinin yoğun çatışmalar nedeniyle geçici olarak Port Sudan'a taşınmasını düşündüklerini aktardı. Çavuşoğlu, "(Teröristler için Nemesis anıtının yapılması) Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık" ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Ermenistan uçaklarına kapattık

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Esed rejimi ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi.


    TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ GEÇİCİ OLARAK PORT SUDAN'A TAŞINABİLİR
    Çavuşoğlu, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Türk Büyükelçiliğinin yoğun çatışmalar nedeniyle geçici olarak Port Sudan'a taşınmasını düşündüklerini söyledi.


    FRANSA'YI UYARDK
    Çavuşoğlu, Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırmasıyla ilgili Fransa'yı uyardıklarını söyledi.

        ERMENİSTAN'A SERT TEPKİ
        Ermenistan'da teröristler için Nemesis anıtının yapılmasına sert tepki gösteren Çavuşoğlu, "Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık" dedi.

        NE OLMUŞTU?
        Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı yetkililere düzenlenen suikastların faillerine ithafen Ermenistan'da anıt açılmasını şiddetle kınadı.

        "ŞİDDETLE KINIYORUZ"
        Bakanlıktan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan "Nemesis Anıtı" hakkında yazılı açıklama yapıldı.

        "1920'li yılların başlarında Osmanlı siyasi ve askeri liderlerinin yanı sıra dönemin Azerbaycanlı yetkililerine ve hatta bazı Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen suikastların faillerine ithaf edilen 'Nemesis Anıtı'nın Erivan'da açılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, bu utanç verici anıtın açılmasının 31 diplomatın ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesi olduğu vurgulandı.

        "PROVOKATİF ADIMLAR NORMALLEŞME SÜRECİNİ OLUMSUZ ETKİLER"
        Açıklamada, bu olayın Ermeni basınında takdim ediliş tarzının da tasvip edilmesi mümkün olmayan çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini gösterdiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

        "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir."

        NEMESİS TERÖR EYLEMLERİ NEDİR?
        Taşnak Partisi tarafından Ermeni techirindeki rollerinden ötürü bir dizi eski Osmanlı siyasi ve askeri liderinin yanında Eylül Günleri ile suçlanan Azeri siyasetçilere de karşı 1920 ve 1922 arasında gerçekleştirilmiş bir dizi suikastten oluşan bir gizli operasyondur. Şahan Natali ve Karekin Pastırmacıyan, operasyonun başındakilerdir. Operasyon adını Yunan mitolojisindeki intikam tanrıçası Nemesis'ten almıştır.

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