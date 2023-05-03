Şirin Payzın'ın AK Parti hazımsızlığı! SİHA-İHA reklamlarını hedef aldı

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Seçimlere 2 haftadan az bir süre kala, siyasi partiler reklam çalışmalarını artırdı.
AK Parti, belgesel niteliğinde vatandaşların duygusal yönüne hitap eden, yerli ve milli savunma sanayiinin Türkiye'yi getirdiği noktayı özetleyen reklam filmlerini televizyon kanalları ve sosyal medya platformlarından yayınladı.
CHP YANDAŞI ŞİRİN PAYZIN AK PARTİ HAZIMSIZLIĞI
Söz konusu reklamlar CHP tarafından fonlanan Halk TV'de rahatsızlığa neden oldu. Kanalın sunucularından Şirin Payzın, "Verdikleri bütün ilanlar devletin İHA-SİHA'larıyla ilgili." diyerek rahatsızlığını ifade etti. Payzın, "Öyle reklam filmleri hazırlamışlar ki İHA-SİHA'larla köylerinizi koruduk diyorlar. Getirdikleri nokta terörle mücadele." dedi. AK Parti'nin köylü ve muhafazakarlara hitap eden reklamlar yaptığını iddia eden Payzın, "Bugüne kadar Türkiye''nin hiç savunma sanayii olmamış sanki" diye konuştu.