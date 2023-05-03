Şirin Payzın'ın AK Parti hazımsızlığı! SİHA-İHA reklamlarını hedef aldı





MUHALEFET GELİRSE FETÖ'CÜLER GELİR Mİ DİYE SÖYLÜYORLAR"

Payzın'ın AK Parti'nin reklamlarını hedef aldığı sözleri şöyle:



"Verdikleri bütün ilanlar devletin İHA-SİHA'larıyla ilgili. Öyle reklam filmleri hazırlamışlar ki İHA-SİHA'larla köylerinizi koruduk diyorlar. Getirdikleri nokta terörle mücadele. Sanki sadece onlar yapıyorlar. Bugüne kadar Türkiye'nin hiç savunma sanayii olmamış, ilk defa saray sayesinde olmuş gibi. Bunu ana akım dediğimiz popüler dizilerin önüne konuyor. TRT'nin yaptığı yayınları propaganda yayınları var. Şu öğretmeni şu şehitleri unutmadık diyorlar. Köylere ve muhafazakar kesimlerine yönelik inanılmaz propagandaları var. Muhalefet gelirse FETÖ'cüler gelir mi diye söylüyorlar."

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