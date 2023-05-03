Avrupa'nın en büyük GES'i Konya'da açıldı! Başkan Erdoğan'dan müjde: Cudi Gabar'da petrol bulduk





Bu zat, her şeyi yıkacağını, herkesi tasfiye edeceğini belirtiyor. Amerika'da, Avrupa'da kulağına neler üflenmişse onu söylüyor. Bay bay Kemal ile yanındakiler, emri Kandil'den alıyor. Bunların derdi, Türkiye'yi en az yarım asır geriye götürmek...

Kalyon Enerji'nin sahip olduğu Karapınar GES, tek başına 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Kalyon PV tarafından üretilen yüzde 80 yerli panellerle, yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 artıracak.

Tüm elektrik ihtiyacının yüzde 1'ini kendi kendine sağlayacak.

Çevre sembolü olacak, 1.5 milyon ton karbondioksit salınımını önleyecek.