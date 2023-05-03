Avrupa'nın en büyük GES'i Konya'da açıldı! Başkan Erdoğan'dan müjde: Cudi Gabar'da petrol bulduk

Bu zat, her şeyi yıkacağını, herkesi tasfiye edeceğini belirtiyor. Amerika'da, Avrupa'da kulağına neler üflenmişse onu söylüyor. Bay bay Kemal ile yanındakiler, emri Kandil'den alıyor. Bunların derdi, Türkiye'yi en az yarım asır geriye götürmek...
Kalyon Enerji'nin sahip olduğu Karapınar GES, tek başına 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.
Kalyon PV tarafından üretilen yüzde 80 yerli panellerle, yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.
Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 artıracak.
Tüm elektrik ihtiyacının yüzde 1'ini kendi kendine sağlayacak.
Çevre sembolü olacak, 1.5 milyon ton karbondioksit salınımını önleyecek.
BAY BAY KEMAL'E MEZARLAR SANDIK OLACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu:
Birileri ülkenin birikimlerini önce 6'lı olarak başlayan masada paylaşmaya niyetlendi. Sonra masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Baktılar 7 ortakla da bu iş olmayacak, 2 büyükşehir belediye başkanını da dahil edip ortak sayısını 9'a çıkardılar. PKK ve FETÖ durur mu? Onlar da hemen seslerini yükselttiler. Oldu mu 11 ortak. Türkiye, böyle bir oyunu hak etmiyor.
Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma, CHP tabanının da ittifaktaki diğer partilerin tabanının da hassasiyetlerini zerre kadar umursamıyor. Bunların derdi Türkiye'yi siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır. Ama başaramayacaklar.
Kandil'den ne diyordu birisi... Bunların bayrağı ezanı var mı, dini var mı? Ne diyor? Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'nadır. Bay bay Kemal senin arkadaşın Kandil. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim kim olduğunu! Bay bay Kemal, 14 Mayıs'ta bu millet sana sandıkları mezar edecek...