Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "İnşallah 14 Mayıs’ta bu trajikomik vakalara son vereceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu:

Bay Bay Kemal, esrar kaçakçılarının Londra'ya götürdüğü paralardan 300 milyar dolar alacak herhalde. Başka türlü gelmez.

Biz geldiğimizde Döviz rezervi 28 milyar dolardı şimdi 122 dolar döviz rezervimiz var. Ben size yalanı asla tavsiye edemem. Bu millet doğruluk üzerinde ayakta durmuştur.





Kılıçdaroğlu çıkmış asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Bir insan ülkesinden bu kadar mı habersiz olur.

Hani derler ya; uyan da balığa gidelim. Baz asgari ücreti vergi dışı bırakalı 1 buçuk yıl oldu bay bay Kemal. Eğer yalan sanatını öğrenmek isteyen varsa bay bay Kemal'e müracaat etsinler.



İnşallah 14 Mayıs'ta bu trajikomik vakalara son vereceğiz. Kılıçdaroğlu'nu da emekli edeceğiz. Böylece hem milletimizi hem kendisini bu eziyetten kurtaracağız.



İnsanları kökenine, meşrebine göre ayırmanın siyasetimizde yeri yoktur. 'Ben Aleviyim' diyor. Bugüne kadar söylemiyordun, ne oldu da söyledin?

Elma dağıtır gibi birer Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdi. Cumhur İttifakı LGBT'ci değildir. Şu anda adı Millet İttifakı olan zillet ittifakında LGBT adına bir söz duydunuz mu? Çünkü savunuyorlar.