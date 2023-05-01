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    TEKNOFEST Festivali'ne rekor ilgi! 4 günde 1.5 milyona yakın kişi bir araya geldi

    Havacılık ve uzaya olan ilgi, rekor seviyeye yükseldi. TEKNOFEST Festivali’nde 4 günde 1.5 milyona yakın kişi bir araya geldi. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenlendi.

    TEKNOFEST rekoru

    İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, 4 günde 1.5 milyona yakın kişiyi ağırladı. Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'te 4. günde de büyük rekor kırıldı.

    Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe ilk gün 25 bin 437, ikinci gününde 300 bin, üçüncü gününde ise 600 bin kişi katıldı. Dün festivale yüzbinler katıldı. Ziyaretçiler alanlarda yürümekte bile zorlandı. Her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaptı. Festivalin, bugün sona ereceği açıklandı.

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    Haberler Güncel TEKNOFEST Festivali'ne rekor ilgi! 4 günde 1.5 milyona yakın kişi bir araya geldi
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