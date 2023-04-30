Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Karabük'te önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

14 Mayıs sabahı koşa koşa sandığa gidecek miyiz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a "Yola devam" diyecek miyiz? Bu inanmışlığınız gösteriyor ki zillet ittifakına Karabük'te müsamaha yok. Bu evetler Türk ve İslam düşmanlarına dünyayı dar edecek. Terörü yenmiş, her insanımızı şefkatle kucaklamış, üretim seferberliği ile yükselmiş bir Türkiye gerçeğini unutmayacağız. Umutları büyüteceğiz, huzuru büyüteceğiz milli birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Önünüze fitne bariyerini dikenleri ezip geçtik. Varsın birileri teröristleri yanına alsın, varsın birileri iftiralardan medet umsun, varsın birileri çıkar kavgasına tutuşsun. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Zilletin hesaplarını sizlerin iradesiyle bozacağız. Şimdi siz söyleyiniz, 14 Mayıs'ta aynı safta mıyız? MHP'yi TBMM'de daha da güçlendirecek miyiz?

Önemli altını çiziyorum ki tüm gözler üzerimizdedir. Uyanık mıyız uyuyor muyuz? Bunu kolluyorlar.

MHP Türkiye'yi lider ülke yapma amacındadır. Vesayetçi anlayışın tortuları varlığını sürdürse de yerli ya da yabancı aktörlerin kirli kumpaslarından iz bırakılmamıştır.

Toplumsal huzurun artmasını, yoksulluğun azalmasını her bakımdan içeride huzurlu dışarıda kudretli bir ülke olmayı istiyoruz.

"TÜRKİYE'YE EN AZ 10 YIL KAYBETTİRMEK DEMEK"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Geldiğimiz bu aşamada statüko özlemi çekenler hayal kırıklığı içindedir.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle kazanan Türkiye olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uzlaşma kültürünün siyasette hakim olmasını sağlamıştır. Kılıçdaroğlu'nun söylediği tek şey parlamenter sisteme geçiş olmuştur. Parlamenter sistem kargaşa demektir. Bu sisteme geri dönmek demek Türkiye'ye en az 10 yıl kaybettirmek demektir. Bunlarda gelecek yoktur. Bunlara teslim edilecek bir ülke de yoktur. Koalisyonlar devri kapanmıştır. Fakat zillet ittifakı bir kez daha buhran dönemlerini yeşertmek istemektedir.

"İŞ BİRLİKÇİ KALPAZANLAR!"

Atatürk'ün sadece CHP'nin kuruluş yılları ile ilişkisi kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ettiği gelişmişlik düzeyine biz ulaştıracağız. İlhamımız yaşanmış Türk asırları ve ecdadımızdır. Cumhuriyet bedava kazanılmamıştır, iş birlikçi kalpazanlara bırakılmayacaktır. Cumhuriyete düşmanlık cumhura düşmanlıktır.

Teröristleri yanına alanlar bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin tercihidir. Tavrımız nettir.