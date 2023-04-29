Kılıçdaroğlu BAYKARI hedef aldı! İşte Kemal Bey'in Atatürk Havalimanı çelişkileri

Kemal Bey'in, BAYKAR rahatsızlığı bitmedi. İki hafta önce "Savunma sanayi, özel şirkette olmaz, ya satarlarsa" dedi! Şimdi de yabancı şirket getirmekten bahsetti! ABD'li Sierra Nevada ile anlaştığını, özellikle Atatürk Havalimanı'na yerleştireceğini söyledi! BAYKAR'a "Yerinizi, onlar alacak" mesajı verdi!
Bunun üzerine Haluk Bayraktar, "TEKNOFEST bu milletin vicdanıdır" dedi. Selçuk Bayraktar ise çok netti: En iyi uçağı da yapsanız tahta bir takoz, uçmasını engeller! Bize de takoz koymak isteyen çok! Dünya takdir ederken içeriden köstek oluyorlar. Dokunacaklarmış! Bir adım öteye gitmeyiz!
Kılıçdaroğlu, yine BAYKAR'ı hedef seçti. Gözünü, TEKNOFEST'in yapıldığı Atatürk Havalimanı'na dikti. "ABD'li şirketi getireceğiz" dedi.
Haluk Bayraktar, "Milli SİHA'larımıza 'katil' denildiğinde niye tek kelime etmediniz" diye cevap verdi.
Selçuk Bayraktar, rest çekti: Biz misafir değil ev sahibiyiz. Kapıyı kapatmak isteyen, kendisi dışarıda kalır!
KEMAL BEY'İN ATATÜRK HAVALİMANI ÇELİŞKİLERİ
2018: Millet Bahçesi yapmak benim fikrimdi.
2022: Buraya dokunmak vatana ihanettir.
2023: Uzay üssü yapacağım.