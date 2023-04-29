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    HDP ile aynı masada değiliz diyen Meral Akşener'in tezi çürüdü!

    Meral Akşener, “HDP ile aynı masada değiliz” tezi dün resmen çöktü. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı verdik” sözünden sonra, Emek ve Özgürlük İttifakı da “adayımız Kemal bey” dedi.

    HDP: Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken, gizli gerçekler de bir bir ortaya çıkıyor. Kandil'deki terörist başı isimler Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini gün aşırı açıklarken, teröristlerle bağı olan HDP de kararını verdi.

    HDP'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz" denildi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da verdiği demeçte "Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel HDP ile aynı masada değiliz diyen Meral Akşener'in tezi çürüdü!
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