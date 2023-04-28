Mardin’den acı haber: Tokat’a şehit ateşi düştü!

Son dakika... Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz yaralandı. Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

YARIN SON YOLCUĞUNA UĞURLANACAK

Gündüz'ün şehit olduğu haberi, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası Gündüz, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tokat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar Yaz -1 Operasyonu'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan hemşehrimiz J. Asb. Üçvş. Mehmet Gündüz'e Allah'tan rahmet; ailesine, Tokatlı hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde 27 Nisan 2023 tarihinde başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu' kapsamında 28 Nisan 2023 günü bir grup terörist ile çıkan çatışma sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 1 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.