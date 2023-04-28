Bakan Kurum: “Bizim icraatlarımızın uzandığı noktaya onların hayalleri bile ulaşamaz’’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Bağcılar meydanında düzenlenen 'Büyük Bağcılar Mitingi'nde halka seslendi. Bakan Kurum, "Bu meydanı dolduran kalabalık adeta 14 Mayıs zaferini müjdeliyor. Bu meydandaki coşku, aşk ve muhabbet bizleri ne kadar mutlu etse de kalbimiz hala hüzünlü. Çünkü Kahramanmaraş merkezli depremde 50 binden fazla kardeşimizi kaybettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 120 bin konutumuzun temellerini attık ve ilk konutlarımızı hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Ülkemiz bir deprem ülkesi. İstanbul bir deprem şehri.
Bize düşen aziz İstanbul'umuzu, aziz Bağcılar'ı depreme karşı dirençli hale getirmektir. Bağcılar'ı kentsel dönüşümün merkezi haline getirmektir. Çünkü Bağcılar vefalıdır. Çünkü Bağcılar her şeyin en güzeline layıktır. Çünkü Bağcılar, daima Türkiye'nin yanında durmuştur. Bizim Bağcılar'a, sizlere, kadınlarımıza, gençlerimize borcumuz var ve bu borcu ödemek için var gücümüzle çalışacağız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2012 yılında 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' demiştik. Şimdi de 'İstanbul'un büyük dönüşümü' diyoruz. Sen evini dönüştür, yarısı bizden diyoruz. Yarısı bizden kampanyamızın 3. gününde de İstanbul'umuzda 301 bin 500 bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 49 bin 597'ye ulaştı. Bağcılar'ımızdaki başvuru sayısı da şu anda 2 bin 938. Ben milletimizin dönüşümde kararlı olduğuna inanıyorum, 29 Mayıs'a kadar bu sayının çok daha artacağına inanıyorum" dedi.
"21 YENİLEME ALANININ 4'ÜNE 23 DAVA AÇAN ZİHNİYET BU ZİHNİYETTİR''
Bağcılar'da 10 riskli alanda 33 bin 927 riskli yapı olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Bakın, şu anda buralarda 150 bine yakın vatandaşımız yaşıyor. Yani, bizim Bağcılar'da bir an önce bu binaları dönüştürmemiz lazım. 26 gün önce Bağcılar Demirkapı'daki Albayrak Sitesi'nde 822 konut ve 45 dükkanımızı sizlere armağan etmiştik. Anahtarları teslim etmeye devam ediyoruz. Yine Demirkapı'da 11 bloktan oluşan As Burçaklar Sitemiz var. Burada da yarısı bizden diyor, kentsel dönüşüme başlıyoruz. Ayrıca Yenimahalle Ece Sitesi'nde, Fatih Mahallesi Demircan Sitesi'nde projelendirme çalışmalarımız tamamlandı.