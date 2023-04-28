Bakan Kurum: “Bizim icraatlarımızın uzandığı noktaya onların hayalleri bile ulaşamaz’’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Bağcılar meydanında düzenlenen 'Büyük Bağcılar Mitingi'nde halka seslendi. Bakan Kurum, "Bu meydanı dolduran kalabalık adeta 14 Mayıs zaferini müjdeliyor. Bu meydandaki coşku, aşk ve muhabbet bizleri ne kadar mutlu etse de kalbimiz hala hüzünlü. Çünkü Kahramanmaraş merkezli depremde 50 binden fazla kardeşimizi kaybettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 120 bin konutumuzun temellerini attık ve ilk konutlarımızı hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Ülkemiz bir deprem ülkesi. İstanbul bir deprem şehri.

Bize düşen aziz İstanbul'umuzu, aziz Bağcılar'ı depreme karşı dirençli hale getirmektir. Bağcılar'ı kentsel dönüşümün merkezi haline getirmektir. Çünkü Bağcılar vefalıdır. Çünkü Bağcılar her şeyin en güzeline layıktır. Çünkü Bağcılar, daima Türkiye'nin yanında durmuştur. Bizim Bağcılar'a, sizlere, kadınlarımıza, gençlerimize borcumuz var ve bu borcu ödemek için var gücümüzle çalışacağız.