Son dakika: 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Avrupa'ya 3 ayda vize" vaadi balon çıktı! Almanya yalanladı

Katıldığı bir televizyon programında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vizeyi üç ay içinde kaldıracağını ve Türklerin vizesiz seyahat edebileceğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'na Almanya'dan resmen yalanlama geldi.
Katıldığı bir televizyon programında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vizeyi üç ay içinde kaldıracağını ve Türklerin vizesiz seyahat edebileceğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'na Almanya'dan resmen yalanlama geldi.
"VİZE KALDIRILMAYACAK"
"AB'ye vizesiz seyahat olacağı ileri sürülüyor. Vize kaldırıldı mı? Kaldırılacak mı?" sorusuna da Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü kısaca, "Hayır" cevabını verdi.
TEYİT İSTEDİK
Bakanlık "Bir açıklama da, vizenin üç ay içinde kaldırılacağı şeklinde. Vize mecburiyetinin kaldırılması yönünde planlar olduğundan haberdar mısınız? Bu açıklamayı teyit edebilir misiniz?" sorusunu da yanıtladı.
"ÜÇ AY"A DA YALANLAMA
Almanya Dışişleri Bakanlığı, "Hayır, böyle bir plan yok. Bu açıklamayı bu şekliyle teyit edemeyiz" dedi.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te katıldığı bir programda Avrupa'ya vizesiz 3 ayda girme vaadi ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı.
*Biz diğer partilerin konumuna bakıp, kendimize politika oluşturmuyoruz. Biz iktidara geleceğiz, Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, bu ülkeyi en geç bir yıl içinde rahat nefes alacağı ülke haline getireceğiz. Vize problemlerini çözeceğiz. Üç ay içinde vatandaşlarımız Avrupa'ya vizesiz girecek.
*(Vize kararının AB'de olduğu hatırlatılınca) Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Siz düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirirseniz sizin ülkenizde demokrasi yoktur. Biz diyeceğiz ki, "Bizim ülkemizde her türlü düşünce özgürce paylaşabilir, medya özgürce yayın yapabilir." AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları ülkemize getireceğiz.