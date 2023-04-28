Son dakika: 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Avrupa'ya 3 ayda vize" vaadi balon çıktı! Almanya yalanladı

*(Vize kararının AB'de olduğu hatırlatılınca) Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Siz düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirirseniz sizin ülkenizde demokrasi yoktur. Biz diyeceğiz ki, "Bizim ülkemizde her türlü düşünce özgürce paylaşabilir, medya özgürce yayın yapabilir." AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları ülkemize getireceğiz.