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    • 28.04.2023 19:56
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara metrosunda vatandaşlarla sohbet etti

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ak Parti Ankara milletvekili adayı Fuat Oktay metroya bindi ve vatandaşlarla sohbet etti. Öte yandan ziyaretlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini ileten Oktay, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ankara metrosunda

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara metrosunda yolculuk ederek vatandaşlarla sohbet etti. Metro girişinde AK Parti İl Başkanlığı ve Yenimahalle İlçe Başkanlığı Teşkilatı'nın standını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    Kart basarak metroya binen Oktay, hem ayakta hem de oturarak yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında gitar çalıp şarkı söyleyen gençle sohbet eden Oktay, ardından Ostim durağında inerek esnafı da ziyaret etti.

    Gazetecilere ve vatandaşa tatlı ikram eden Oktay, yolda yatan "Sarı" isimli sokak köpeğini sevdi. Ostim esnafının yoğun ilgisiyle karşılaşan Oktay, hayırlı işler dileyerek fotoğraf çektirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN SELAM VE SEVGİLERİNİ İLETTİ
    Oktay, girdiği bir işyerinde çalışanlarla beraber menemen yaptı, yemek yedi. Ziyaretlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini ileten Oktay, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.

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