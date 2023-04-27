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    • 27.04.2023 11:46
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    Son dakika: Adnan Oktar suç örgütünün yeni yapılanmasına yönelik operasyon

    Son dakika haberleri... Adnan Oktar organize suç örgütünün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca örgüt evi olarak kullanıldığı değerlendirilen villa tipi 2 ikametin de aralarında bulunduğu adreslerdeki aramalarda, örgütsel iletişime konu çok sayıda mektup, Harun Yahya mahlaslı kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi.

    AA
    Adnan Oktar örgütünün yeni yapılanmasına operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

    Çalışmalarda örgütün lider ve yönetici grubunda yer alan şüphelilerin tutuklandığı tarihten bugüne kadar güncel bir yapılanma sürecine girdiğini, cezaevinden alınan talimatların, örgütün avukat yapılanmasında yer alan şüpheliler tarafından dışardaki üyelere iletildiğini tespit eden ekipler, dışarıdaki örgüt üyelerinin ise lojistik, hukuk, finans, dijital kanatlardan oluşan bir görev dağılımı üzerinden faaliyet yürüttüğünü saptadı.

    Dijital kanadının kontrolündeki sahte sosyal medya hesapları üzerinden sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığını belirleyen ekipler, Adnan Oktar organize suç örgütü dava dosyasındaki müştekiler ile örgütle mücadelede görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sözde mehdi örgüt elebaşı Adnan Oktar'a yönelik operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin dini duyguların manipülasyonuna dayalı ifadeler kullanıldığını tespit etti.

        Çalışmalarını tamamlayan ekipler, organize suç örgütünün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 15 zanlı yakalanırken şüphelilerden birinin cezaevinde 4'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi.

        Ayrıca örgüt evi olarak kullanıldığı değerlendirilen villa tipi 2 ikametin de aralarında bulunduğu adreslerdeki aramalarda, örgütsel iletişime konu çok sayıda mektup, Harun Yahya mahlaslı kitaplar ve dijital materyaller ele geçirildi.
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        Haberler Güncel Son dakika: Adnan Oktar suç örgütünün yeni yapılanmasına yönelik operasyon
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