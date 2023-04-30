Eren Özmen ve Fatih Özmen nereli, meslekleri nedir, kaç yaşındalar? Eren Özmen ve Fatih Özmen kimdir?

Özmenler zaman içerisinde şirketi büyütmeye başladılar ve Nevada Corporation içerisine 19 şirketi daha katmayı başardılar. Ayrıca, Sierra Nevada Corporation 18 ABD eyaletinde ve İngiltere, Almanya ve Türkiye'de 33 tesiste 6 iş alanına dahip olarak karşımıza çıkıyor. Uzay Sistemleri, Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim/Hava Trafik Yönetimi, İstihbarat, Gözetleme ve Keşif, Entegre Görev Sistemleri, Bilgi ve Sensör Çözümleri, ve Elektronik Harp/Menzil alanında çalışmalar yapılmaktadır.