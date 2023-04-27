İYİ Parti'li Turan Çömez 7'li koalisyonu salladı! İttifak üyeleri birbirini yiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir televizyon programında HDP eklentili 7'li koalisyon masasını karıştıracak açıklamalarda bulundu. Babacan, "Biz kendi kitlemizin tamamını CHP listelerine taşıyamayabiliriz dedik, dürüst olmak zorundayız dedik.

Onlar da gayet doğaldır dediler" diye konuştu. Babacan, DEVA Parti'li Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adaylığıyla ilgili tartışmalara ilişkin, milletvekili adayı sıralamasına CHP'nin değil kendilerinin karar verdiğini, Ergin üzerinden CHP'nin yıpratılmaya çalışıldığını ve daha sonra konunun kapandığını ileri sürdü.



"HESAPLAŞACAĞIZ"

Babacan, her ne kadar Ergin konusunun kapandığını iddia etse de, İYİ Parti'li Turhan Çömez, Sadullah Ergin, Babacan ve Mustafa Yeneroğlu'na seslenerek, "Siz eğer böylesi alçakça kurgulanmış bir davanın arkasında duracak olursanız karşınızda parlamentoda beni bulacaksınız. Sadullah Ergin, o dönemin kudretli Adalet Bakanı olarak Silivri zindanlarına giderek o dönemde pinpon oynadığı dönemleri unutmasın. Parlamentoda kendisiyle hesaplaşacağız ve yaptıklarının, yapmadıklarının tek tek hesabını verecek" dedi.



İTTİFAK ÜYELERİ BİRBİRİNİ YİYOR

7'li koalisyonun bir diğer tartışma ise ittifakta yer alan bazı isimlerin Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarını savunan çıkışları oldu. Bu çıkışa birçok isimden tepki gelirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "Ergenekon ve Balyoz gibi Türk ordusunu hırpalayan, içini boşaltan sistemleri yeniden canlandırmaya kalkışmak için kimse herhangi bir teşebbüste bulunamaz" şeklinde konuştu.