Balıkesir yatırımlarla büyüyor! Başkan Yücel Yılmaz milyonlarca liralık yatırımları şehre kazandırıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; balıkçılık, günübirlik gezi ve hobi amaçlı tekne kullanımının yaygın olduğu kıyılara yepyeni tekne barınakları ile feribot İskelesi inşa edecek. Başkan Yücel Yılmaz'ın özel olarak Ankara'dan takibini yaptığı Ayvalık Sefa Çamlık Mahallesi Büyük Tekne Barınma Alanı ile Ali Çetinkaya Mahallesi Küçük Tekne Barınma Alanı'nın yanı sıra; Ayvalık Cunda Adası (Alibey) Balıkçı Barınağı ve Kordon Projesi, Altınova Mahallesi Barınak Projesi, Marmara Saraylar Limanı ile Erdek Feribot İskelesi yapımı için de çalışmalar son hız devam ediyor. Kesin projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan büyük ve küçük tekne barınaklarına ait dolgu amaçlı imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında askıya çıkmaya hazırlanıyor.
DEĞERİNE DEĞER KATACAK YATIRIMLAR
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin diğer 4 proje için de hazırladığı taslak vaziyet planları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı. Detaylandırılma, fizibilite ve ÇED süreçleri devam ediyor. Zemin etüt çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, tamamladığında kesin projeler için Bakanlığa sunumunu gerçekleştirecek.
Balıkesir'in kıyılarının değerine değer katacak yatırımları bir bir hayata geçiren Yılmaz, şehir ekonomisine büyük destek sağlayacak. İki denize kıyısı olması sebebiyle jeopolitik olarak da büyük bir avantaja sahip olan Balıkesir'e yapılan tekne barınak alanı yatırımları, balıkçılığın yanı sıra; günübirlik gezi tekneleri ile şahıs teknelerinin de bölgeyi daha çok ziyaret etmesini sağlayacak.
AFETLERE KARŞI ANTİ KIRILGAN ÖZELLİKLİ
Modern, kullanışlı ve güvenli olması ön planda tutularak yapılacak olan balıkçı barınakları; halkın estetik anlayışını dikkate alan ve şehrin dokusuyla bütünleşik, çevreye duyarlı, gelişen talebe uygun çözümlerin üretilebileceği ve afetlere karşı anti kırılgan özelliklerini taşıyacak.
HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ
Ayvalık Sefa Çamlık Mahallesi'ne yapılacak olan Büyük Tekne Barınma Alanı'nda aynı anda 10-50 metre uzunluğunda 95 tekne yer alabilecek. 450 metre uzunluğunda dalgakıran, 550 metre uzunluğunda -5,00 metre derinliğinde rıhtım, 425 metre uzunluğunda -4,00 metre derinliğinde rıhtım olmak üzere toplam 975 metre rıhtım, 3 adet toplam 180 metre uzunluğunda yüzer iskele, 1 adet 60 metre uzunluğunda yüzer dalgakıran ve geri saha dolgu alanları inşa edilecek. Geri saha dolgu alanında ise; idari bina, ticari birim/kafe, ofisler, restoran, dalış merkezi, saniteri üniteleri, atık kabul tesisi, otopark alanı ve yeşil alan olarak planlandı.
AYNI ANDA 250 TEKNE BARINABİLECEK
Ali Çetinkaya Mahallesi Küçük Tekne Barınma Alanı'nda; 4-10 metre uzunluğunda 250 tekne aynı anda barınabilecek. Proje kapsamında; yaklaşık 180 metre uzunluğunda bağlantı yolu, her birinin uzunluğu 52 metre olan 6 adet yüzer iskele, 1.000 metrekarelik deniz alanında dolgu sahası ve yaklaşık 285 metre uzunluğunda dalgakıran inşa edilecek.
TEKNELER FIRTINADA BİLE GÜVENDE OLACAK
Cunda Adası'na; boyları 6-15 metre arasında değişen 230 tekne kapasiteli Balıkçı Barınağı kazandırılacak. Zemin etüt çalışmalarını başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; iç basen düzenlenmesi planlayarak teknelerin güvenli ve düzenli şekilde yanaşabileceği bir yerleşim tasarladı.
Böylece; tekneler, Barınak içerisinde yapılacak 210 metrelik -3 metre derinliğindeki rıhtıma ve toplamda 360 metre uzunluğundaki yüzer iskelelere güvenli bir şekilde bağlanabilecek. Gezi teknelerinin de güvenle yanaşabilecekleri rıhtım ve iskele de tasarlanan barınağın batısındaki kaldırım alanı düzenlenerek restoran ve teknelerden izole bir şekilde 560 metrelik bir kordon yaya kullanımına tahsis edilecek.
ERDEK FERİBOT LİMANI YENİLENİYOR
Erdek Feribot Limanı'nda yıpranmış olan rıhtımlar yeniden düzenlenerek -3 metre derinliğinde 500 metre uzunluğunda yeni rıhtımlar oluşturulacak. Bu rıhtımlara ek olarak teknelerin bağlanabileceği 520 metre uzunluğunda yüzer iskele ve 100 metre uzunluğunda yüzer dalgakıran tasarlayan Büyükşehir Belediyesi; uzunlukları 6 ila 15 metre arasında değişen 280 teknenin, liman içerisinde güvenle demirleyebilmesini sağlayacak.