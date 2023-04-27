Balıkesir yatırımlarla büyüyor! Başkan Yücel Yılmaz milyonlarca liralık yatırımları şehre kazandırıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; balıkçılık, günübirlik gezi ve hobi amaçlı tekne kullanımının yaygın olduğu kıyılara yepyeni tekne barınakları ile feribot İskelesi inşa edecek. Başkan Yücel Yılmaz'ın özel olarak Ankara'dan takibini yaptığı Ayvalık Sefa Çamlık Mahallesi Büyük Tekne Barınma Alanı ile Ali Çetinkaya Mahallesi Küçük Tekne Barınma Alanı'nın yanı sıra; Ayvalık Cunda Adası (Alibey) Balıkçı Barınağı ve Kordon Projesi, Altınova Mahallesi Barınak Projesi, Marmara Saraylar Limanı ile Erdek Feribot İskelesi yapımı için de çalışmalar son hız devam ediyor. Kesin projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan büyük ve küçük tekne barınaklarına ait dolgu amaçlı imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında askıya çıkmaya hazırlanıyor.

DEĞERİNE DEĞER KATACAK YATIRIMLAR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin diğer 4 proje için de hazırladığı taslak vaziyet planları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı. Detaylandırılma, fizibilite ve ÇED süreçleri devam ediyor. Zemin etüt çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, tamamladığında kesin projeler için Bakanlığa sunumunu gerçekleştirecek.

Balıkesir'in kıyılarının değerine değer katacak yatırımları bir bir hayata geçiren Yılmaz, şehir ekonomisine büyük destek sağlayacak. İki denize kıyısı olması sebebiyle jeopolitik olarak da büyük bir avantaja sahip olan Balıkesir'e yapılan tekne barınak alanı yatırımları, balıkçılığın yanı sıra; günübirlik gezi tekneleri ile şahıs teknelerinin de bölgeyi daha çok ziyaret etmesini sağlayacak.