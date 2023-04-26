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    • 26.04.2023 20:32
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    • 26.04.2023 20:32
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    MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK'dan kopuşların sürdüğünü bildirdi. TSK'nın etkili operasyonları sonucu örgütten kaçan 2 PKK'lı teslim oldu.

    takvim.com.tr
    PKK’dan kopuş: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu!

    Milli Savunma Bakanlığınca Pençe serisi operasyonlar ile inlerine girilen terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğü bildirildi. MSB, etkili harekatlar sonucu Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki Hudut karakoluna teslim olduğu açıklandı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu!
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