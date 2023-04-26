MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verdi.

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