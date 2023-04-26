Başkan Erdoğan: "Ülkemiz hainlere bırakılamaz"





Kişi başı milli geliri 10 bin 650 dolara çıkardık. Bunlar ise Selo'ya cezaevinden çıkma sözü veriyor. Her kürsüye gelen, "Hepsini salacağız" diyor! Bu ülke, bu hainlere bırakılamaz. Biz yapmak için varız, bunlar yıkmak için var.