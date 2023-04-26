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    Başkan Erdoğan: "Ülkemiz hainlere bırakılamaz"

    Erdoğan, Ankara’da gençlerle bir araya geldi. “Bu ülke, terör devleti değildir, asla olmayacaktır! Vatanımızı böldürtmeyeceğız” dedi. 85 milyona seslendi.

    Ülkemiz hainlere bırakılamaz

    21 Yılda 10,5 milyon ev inşa ettik. Erbakan, 'Devrim' otomobili yapmıştı, biz 'devrin' otomobilini yaptık. Bay bay Kemal, gel de TOGG fabrikasını gör! Siparişe yetişemiyor. 750 bin öğretmen atadık. 81 ile üniversite açtık.



    Kişi başı milli geliri 10 bin 650 dolara çıkardık. Bunlar ise Selo'ya cezaevinden çıkma sözü veriyor. Her kürsüye gelen, "Hepsini salacağız" diyor! Bu ülke, bu hainlere bırakılamaz. Biz yapmak için varız, bunlar yıkmak için var.


    Başkan Erdoğan, Beştepe'de Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası'na layık görülenlere ödüllerini verdi.

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