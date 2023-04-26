Alman medyası Bayraktar İHA’ları, SİHA’ları ve Kızılelma’yı manşete taşıdı! Yerli ve milli hava araçlarımıza övgüler dizdi

Türk Savunma Sanayi, son yıllarda dünyanın dikkatini çekti. Baykar'ın ürettiği insansız hava araçları (İHA, SİHA), birçok ülkeye ihraç edildi. Bayraktar TB2 İHA'ları Libya'nın yanı sıra Dağlık Karabağ ve Etiyopya'daki savaşın kaderini değiştirdi.

Almanya'nın ünlü dergisi Der Spiegel de manşete taşıdığı hava araçlarına övgüler dizdi. Baykar Teknoloji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın "Türkiye'nin Elon Musk'ı" olarak görüldüğünü kaydetti. Dergi, ABD Dışişleri Bakanlığı eski Türkiye uzmanı Rich Outzen'in New Yorker'e İHA'larla ilgili "Şu anda savaşların nasıl yürütüldüğü konusunda oldukça önemli bir operasyonel devrim sağladı" şeklindeki sözlerine yer verdi.





HAVAMIZ YERİNDE

Milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl elma, dün 12.30'da Çorlu Havalimanı'ndan kalktı. Yaklaşık 30 dakikalık uçuşla İstanbul Atatürk Havalimanı'na vardı. İlk kez bir hava limanından başka bir havalimanına uçuş yaptı. Kızılelma, 9. ve 10. uçuş testlerini de önceki gün başarıyla tamamlamıştı. Ziyaretçiler, Kızılelma'yı yarın açılacak olan 'TESNOFEST 2023'de, 1 Mayıs'a görme imkanı bulacak!