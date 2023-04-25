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    Komşu mesajı aldı: TCG Anadolu Yunan medyasında!

    Başkan Erdoğan milli gururumuz TCG Anadolu ile İzmir’den farklı mesajlar verileceğini söyledi. Yunan basını,Başkan Erdoğan'ın bu sözleri manşete çekti.

    Komşu mesajı aldı

    Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, TCG Anadolu, donanmaya Nisan ayının başında teslim edildi. Türkiye'nin gururunu, Sarayburnu'nda 100 bine yakın kişi ziyaret etti.

    Başkan Erdoğan, önceki gün "Uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. 1 hafta- 10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. TCG Anadolu ile oradan inşallah farklı mesajlar vereceğiz" dedi.

    Erdoğan'ın bu sözleri, Yunan medyasında büyük ses getirdi: Başkan Erdoğan TCG Anadolu ile İzmir'den farklı mesajlar verileceğini söyledi. Yunan basını, bu sözleri manşete çekti.



        - Katmerini: Erdoğan, 'Mavi vatanın bekçisi' dediği TCG Anadolu'yu İzmir'e gönderdi. ERT: Erdoğan'ın İzmir hamlesi... Hem Atina'ya, hem de muhalefete 'kendi kalesinde' mesaj gönderdi.

        - Ta Nea: Türkiye savunma sanayiinde önemli atılımlarda bulundu. Dünyanın ilk İHA ve SİHA taşıyabilen gemisi...
        - Proto Thema: TCG Anadolu, Erdoğan'ın bakışları altında İstanbul Boğazı'nı geçti...

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        Haberler Güncel Komşu mesajı aldı: TCG Anadolu Yunan medyasında!
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