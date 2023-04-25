Komşu mesajı aldı: TCG Anadolu Yunan medyasında!

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, TCG Anadolu, donanmaya Nisan ayının başında teslim edildi. Türkiye'nin gururunu, Sarayburnu'nda 100 bine yakın kişi ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, önceki gün "Uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. 1 hafta- 10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. TCG Anadolu ile oradan inşallah farklı mesajlar vereceğiz" dedi.
Erdoğan'ın bu sözleri, Yunan medyasında büyük ses getirdi: Başkan Erdoğan TCG Anadolu ile İzmir'den farklı mesajlar verileceğini söyledi. Yunan basını, bu sözleri manşete çekti.