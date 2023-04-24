Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.04.2023 12:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2023 12:59
    ABONE OL

    İşte 7'li koalisyonun ortağı HDP! Hakkari milletvekili adayları PKK kıyafetli kişiler tarafından karşılandı! HDP'li Onur Düşünmez'den skandal sözler

    Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile kirli bir pazarlığa oturup daha sonrasında destek mesajları veren HDP'den skandal görüntüler geldi. Hakkari'de seçim çalışması yürüten HDP'li milletvekili adayları, gittikleri bir köyde PKK kıyafetli kişiler tarafından karşılandı. HDP'li Onur Düşünmez "Sandıkları kıracağız, cezaevlerinin kapılarını kıracağız. Yoldaşlarımızı oradan alacağız." şeklinde skandal ifadeler kullandı. O anlar böyle görüntülendi.

    takvim.com.tr
    HDP’li adaylar PKK kıyafetli kişiler tarafından karşılandı

    Son dakika haberi... Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Seçim öncesi terör örgütü PKK ile bağı sık sık gündeme gelen 7'li koalisyonun ortağı HDP kaynaklı tehdit dolu açıklamalara bir yenisi eklendi. HDP'nin Hakkari adayı Onur Düşünmez tehdit dolu açıklamalarda bulundu. Bunun sadece bir milletvekili seçimi olmadığını iddia eden HDP'li Düşünmez, "sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız" ifadelerini kullandı.

    CEZAEVLERİNİN KAPISINI KIRIP YOLDAŞLARIMIZI ALACAĞIZ
    Düşünmez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bütün halkımız seçim sandıklarına gelsin. Biz sandıkları kıracağız. Sandıkları kırdığımız gibi cezaevlerinin kapısını da kıracağız. Bizim yoldaşlarımızı oradan alacağız. Bu seçim sadece bir milletvekili seçimi değildir.

    PKK KIYAFETLİ KİŞİLER KARŞILADI

    Köyde yapılan bir düğünü ziyaret eden HDP'liler burada PKK kıyafetli kişiler tarafından karşılandı.

    Tek sıra haline girerek parti bayraklarıyla karşılanan HDP'liler, düğünde bir de konuşma yaptı.

        HDP'li vekiller, köy halkından kendilerine oy vermelerini istedi.

        BİRLİKTE HALAY ÇEKTİLER

        HDP'li vekiller daha sonra PKK kıyafetli kişilerle halay çekmeyi de ihmal etmedi.

        O anlar kameraya böyle yansıdı.

        AHMET TÜRK'TEN KÜRT VATANDAŞLARA TEHDİTLER
        HDP ekolünün eski genel başkanlarından ve son olarak yürüttüğü Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden PKK'ya destek verdiği için alınan Ahmet Türk CHP ile gerçekleştirdikleri ittifakın ardından Diyarbakır'da gerçekleştirilen nevruz programında konuşan Ahmet Türk buraya gelenlere yönelik yaptığı konuşmada Kürt seçmene tehdit ve yaftalamalarda bulundu.

        HİÇBİR KÜRDÜN BU İKTİDARA OY VERMEYE HAKKI YOK
        Kullandığı ifadeler tepki çeken Ahmet Türk şunları söyledi: "Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Bunu açık bir şekilde dile getirmek istiyorum. Hiçbir Kürdün, bu iktidara oy verme, desteklemek gibi bir hakkı yoktur."
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            İsveç ve terör sevicilerin umudu Kılıçdaroğlu
            Haberler Güncel İşte 7'li koalisyonun ortağı HDP! Hakkari milletvekili adayları PKK kıyafetli kişiler tarafından karşılandı! HDP'li Onur Düşünmez'den skandal sözler
                loading
                SON DAKİKA