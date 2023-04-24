İşte 7'li koalisyonun ortağı HDP! Hakkari milletvekili adayları PKK kıyafetli kişiler tarafından karşılandı! HDP'li Onur Düşünmez'den skandal sözler

HİÇBİR KÜRDÜN BU İKTİDARA OY VERMEYE HAKKI YOK

Kullandığı ifadeler tepki çeken Ahmet Türk şunları söyledi: "Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Bunu açık bir şekilde dile getirmek istiyorum. Hiçbir Kürdün, bu iktidara oy verme, desteklemek gibi bir hakkı yoktur."