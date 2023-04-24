İşte 7'li koalisyonun ortağı HDP! Hakkari milletvekili adayları PKK kıyafetli kişiler tarafından karşılandı! HDP'li Onur Düşünmez'den skandal sözler

Son dakika haberi... Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Seçim öncesi terör örgütü PKK ile bağı sık sık gündeme gelen 7'li koalisyonun ortağı HDP kaynaklı tehdit dolu açıklamalara bir yenisi eklendi. HDP'nin Hakkari adayı Onur Düşünmez tehdit dolu açıklamalarda bulundu. Bunun sadece bir milletvekili seçimi olmadığını iddia eden HDP'li Düşünmez, "sandıklarla beraber cezaevlerinin kapılarını da kıracağız" ifadelerini kullandı.
CEZAEVLERİNİN KAPISINI KIRIP YOLDAŞLARIMIZI ALACAĞIZ
Düşünmez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bütün halkımız seçim sandıklarına gelsin. Biz sandıkları kıracağız. Sandıkları kırdığımız gibi cezaevlerinin kapısını da kıracağız. Bizim yoldaşlarımızı oradan alacağız. Bu seçim sadece bir milletvekili seçimi değildir.
PKK KIYAFETLİ KİŞİLER KARŞILADI
Köyde yapılan bir düğünü ziyaret eden HDP'liler burada PKK kıyafetli kişiler tarafından karşılandı.
Tek sıra haline girerek parti bayraklarıyla karşılanan HDP'liler, düğünde bir de konuşma yaptı.