Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temelini bugün Gemlik'te atacak

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Varank, katma değerli üretimin, katma değerli kalkınmanın anahtarının, bu tip yatırımlar olduğuna işaret ederek, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu yatırımlara devam edeceğiz. Bursa gibi önemli bir sanayi şehri, bu yatırımlardan da nasibini fazlasıyla alacak. Burada yaptığımız yatırımlar sadece bu şehri değil tüm Türkiye'yi kalkındıracak." değerlendirmesinde bulundu.

BATARYA GELİŞTİRME VE ÜRETİM KAMPÜSÜ

Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.