Bayram tatili sonrası İstanbul dönüşü trafik kilit | İstanbul trafik yoğunluğu

TRAFİKTE HAVADAN DENETİM YAPILIYOR

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırlarında bulunan bölümünde jandarma helikopteri destekli trafik denetimi yaptı. 14 Nisan'da başlayan denetimlerde 2 bin 146 jandarma personeli görev yaparken, 36 bin 289 araç denetlendi. Denetimlerde bin 175 araca cezai işlem uygulandı, 245 araç trafikten menedilirken, 15 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 54 SEVİYESİNDE

Birçok vatandaş Ramazan tatili sonrası İstanbul'a geri dönüş yaparken, megakentteki trafik yoğunluğu İBB kaynaklarında yer alan bilgilere göre yüzde 54 olarak ölçümlendi.