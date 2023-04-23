Bayram tatili sonrası İstanbul dönüşü trafik kilit | İstanbul trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başlayınca TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi. Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti Düzce geçişinde yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.
3 şeritli yolda tüm şeritler dolarken, trafik polisleri yol güzergahında yoğun mesai harcıyor. Araçların kaza yapmaması için sürekli uyarılarda bulunan ekipler, akışın sürekli olmasını sağlıyor. TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik yer yer durma noktasına geldi.
BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Ramazan Bayramı'nın son gününde Trakya'dan dönüş yoluna geçen tatilciler Tekirdağ - İstanbul yolunda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilini Trakya Bölgesindeki illerde geçirmek isteyen İstanbullu tatilcilerin bayramın son gününde dönüş yoluna geçmeye başlamasıyla Trakya'dan İstanbul yönüne trafik yoğunlukları oluşmaya başladı.