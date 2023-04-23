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    • 23.04.2023 18:13
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    Bayram tatili sonrası İstanbul dönüşü trafik kilit | İstanbul trafik yoğunluğu

    Son dakika haberleri... Okulların araya gitmesi ve Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip şehir dışına çıkan İstanbullular bayramın son gününde geri dönüşe geçti. TEM Otoyolu Düzce geçişi ve Trakya'dan İstanbul'a dönüş yolculuğunda trafik durma noktasına geldi. Trafikte havadan denetleme de yapılıyor.

    takvim.com.tr
    Bayram tatili sonrası İstanbul dönüşü trafik kilit!

    Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başlayınca TEM Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi. Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti Düzce geçişinde yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

    3 şeritli yolda tüm şeritler dolarken, trafik polisleri yol güzergahında yoğun mesai harcıyor. Araçların kaza yapmaması için sürekli uyarılarda bulunan ekipler, akışın sürekli olmasını sağlıyor. TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik yer yer durma noktasına geldi.

    BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Ramazan Bayramı'nın son gününde Trakya'dan dönüş yoluna geçen tatilciler Tekirdağ - İstanbul yolunda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilini Trakya Bölgesindeki illerde geçirmek isteyen İstanbullu tatilcilerin bayramın son gününde dönüş yoluna geçmeye başlamasıyla Trakya'dan İstanbul yönüne trafik yoğunlukları oluşmaya başladı.

        Ramazan Bayramı'nın son gününde oluşan yoğunluklar sebebiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olumsuz durumlara karşı sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. İstanbul yönüne trafik akışının ilerleyen saatlerde daha da artacağı bekleniyor.

        TRAFİKTE HAVADAN DENETİM YAPILIYOR

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırlarında bulunan bölümünde jandarma helikopteri destekli trafik denetimi yaptı. 14 Nisan'da başlayan denetimlerde 2 bin 146 jandarma personeli görev yaparken, 36 bin 289 araç denetlendi. Denetimlerde bin 175 araca cezai işlem uygulandı, 245 araç trafikten menedilirken, 15 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.

        İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 54 SEVİYESİNDE

        Birçok vatandaş Ramazan tatili sonrası İstanbul'a geri dönüş yaparken, megakentteki trafik yoğunluğu İBB kaynaklarında yer alan bilgilere göre yüzde 54 olarak ölçümlendi.
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        Haberler Güncel Bayram tatili sonrası İstanbul dönüşü trafik kilit | İstanbul trafik yoğunluğu
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