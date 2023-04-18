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    • 18.04.2023 15:31
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    Kılıçdaroğlu emeklilere 15 bin TL ikramiye vaat ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayram ikramiyesini ödeyemedi!

    Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilere 15 bin TL ikramiye vereceği vaadinde bulunurken partisinin Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, çalışanlarına bayram ikramiyesi ödeyemeyeceklerini mesajla bildirdi. Çalışanlar bayram ikramiyelerini mayıs ayında alacak.

    takvim.com.tr
    Mansur çalışanlarının ikramiyesini ödeyemedi!

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine adım adım ilerlerken Cumhurbaşkanı adayları ve partiler vaatlerini art arda sıralıyor.

    Hükümete büyük eleştirilerin yöneltildiği muhalefette de birçok vaat sıralandı.

    Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin emekliye her bayram verdiği ikramiyelerini eleştirerek emekliye vaadini açıkladı.

    ABB'DE İKRAMİYE KRİZİ
    Buna göre Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda emeklilere her bayram asgari ücret tutarında ikramiye verileceğini, seçimden sonra ise bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini hemen hesaplara 15 bin TL olarak yatıracağını söyledi.

    Kılıçdaroğlu bu vaadini duyurduğu şu günlerde CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) ikramiye krizi yaşanıyor.

    BELEDİYE İKRAMİYELERİ ÖDEYEMEDİ

    Belediyenin şirketi BELKA personellerine Ramazan Bayramı ikramiyelerini ödeyemedi.

    Belediye, ikramiyenin mayısın ilk haftası yatırılacağını belirterek çalışanlarına SMS gönderdi.

    ABB'den çalışanlara gönderilen mesajda, "Değerli mesai arkadaşımız, Ramazan Bayramı'na ait ikramiye ödemeleri mayıs ayının ilk haftasında yapılacaktır. Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı da şimdiden en içten dileklerimizle kutlarız." ifadelerine yer verildi.

        KILIÇDAROĞLU'NUN VAADİ BOŞA DÜŞTÜ

        Kılıçdaroğlu konuya ilişkin açıkladığı vaadinde, "Emekli kardeşlerim; güzel haberim şu, hakkınız olanı alacaksınız. Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar; yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır, unutmayın. Çünkü bu Ramazan Bayramı da buna dahildir, hiç merak etmeyin. İktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten, bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak." ifadelerini kullanmıştı.

        ABB'nin bu durumu Kılıçdaroğlu'nun vaadini de boşa düşürmüş oldu.
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