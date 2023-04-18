Kılıçdaroğlu emeklilere 15 bin TL ikramiye vaat ederken Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının bayram ikramiyesini ödeyemedi!

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine adım adım ilerlerken Cumhurbaşkanı adayları ve partiler vaatlerini art arda sıralıyor.
Hükümete büyük eleştirilerin yöneltildiği muhalefette de birçok vaat sıralandı.
Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin emekliye her bayram verdiği ikramiyelerini eleştirerek emekliye vaadini açıkladı.
ABB'DE İKRAMİYE KRİZİ
Buna göre Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda emeklilere her bayram asgari ücret tutarında ikramiye verileceğini, seçimden sonra ise bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini hemen hesaplara 15 bin TL olarak yatıracağını söyledi.
Kılıçdaroğlu bu vaadini duyurduğu şu günlerde CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) ikramiye krizi yaşanıyor.
BELEDİYE İKRAMİYELERİ ÖDEYEMEDİ
Belediyenin şirketi BELKA personellerine Ramazan Bayramı ikramiyelerini ödeyemedi.
Belediye, ikramiyenin mayısın ilk haftası yatırılacağını belirterek çalışanlarına SMS gönderdi.
ABB'den çalışanlara gönderilen mesajda, "Değerli mesai arkadaşımız, Ramazan Bayramı'na ait ikramiye ödemeleri mayıs ayının ilk haftasında yapılacaktır. Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı da şimdiden en içten dileklerimizle kutlarız." ifadelerine yer verildi.