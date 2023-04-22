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    • 22.04.2023 12:18
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    Savunmada bayram havası... Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400 ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY’i uçurdu

    Son dakika haberleri... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli helikopter motoru TS1400'ün test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz Gökbey'i uçurduğunu açıkladı.

    Savunmada bayram havası...

    Türkiye savunma alanında ses getirecek bir işe daha imza attı.

    GÖKBEY TE1-TS1400 MOTORUYLA UÇTU
    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli helikopter motoru TS1400'ün test uçuşunda ilk özgün helikopter Gökbey'i uçurduğunu açıkladı.

    Demir'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

    "Türk savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşı! Aziz Milletimize de bir bayram hediyesi! Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY'i uçurdu. Mühendislerimizin ellerine sağlık"

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    Haberler Güncel Savunmada bayram havası... Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400 ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY’i uçurdu
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