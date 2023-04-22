Savunmada bayram havası... Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400 ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY’i uçurdu

Türkiye savunma alanında ses getirecek bir işe daha imza attı.
GÖKBEY TE1-TS1400 MOTORUYLA UÇTU
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli helikopter motoru TS1400'ün test uçuşunda ilk özgün helikopter Gökbey'i uçurduğunu açıkladı.
Demir'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"Türk savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşı! Aziz Milletimize de bir bayram hediyesi! Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY'i uçurdu. Mühendislerimizin ellerine sağlık"
Türk savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşı!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 22, 2023
Aziz Milletimize de bir bayram hediyesi!
Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY'i uçurdu.
Mühendislerimizin ellerine sağlık. 👏@TUSAS_TR@TEI_TUSAS pic.twitter.com/GXILUPFgkT