Savunmada bayram havası... Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400 ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY’i uçurdu

Türkiye savunma alanında ses getirecek bir işe daha imza attı.

GÖKBEY TE1-TS1400 MOTORUYLA UÇTU

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli helikopter motoru TS1400'ün test uçuşunda ilk özgün helikopter Gökbey'i uçurduğunu açıkladı.

Demir'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Türk savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşı! Aziz Milletimize de bir bayram hediyesi! Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY'i uçurdu. Mühendislerimizin ellerine sağlık"