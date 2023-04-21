BBP lideri Mustafa Destici: Sayın Cumhurbaşkanımız ilk turda seçimi kazanacaktır

"BÜYÜK GURUR TABLOSU"

Destici, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni hakkında da konuştu.

Destici, "Dün tabii Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine biz de oradaydık. Gerçekten büyük bir gurur tablosu.Türkiye uzun yıllardır bu arayışlarını sürdürüyordu. Ama başarılı bir sonuç elde edememiştik. Ne zaman ki kendi sondaj gemilerimiz; Fatih, Yavuz, Kanuni Hem Karadeniz'e, hem Doğu Akdeniz'de Ege'de bu gaz aramalarına, petrol aramalarına, hidrolik karbon sondajlarına başladı. Ve nihayetinde ilk meyvesini 2020 yılında Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında bulduk.

"ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Ve orada Sayın Bakanımızın, kurumlarımızın yetkililerinin bildirdiğine göre 2.5 yıl gibi çok kısa süre denilebilecek bir sürede 4 bin metreden yani denizin 4 bin metre altından gazı çıkarıp şebekeye bağlamayı başardılar. Ben bütün bu işleri teşvik eden, bunlara riyaset eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, kurumlarımızın başında bulunan kardeşlerimize işçisinden, mühendisine emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"KILIÇDAORĞLU'NUN VAADİ FIKRA GİBİ"

Destici, "Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na da tabii bayram sabahı çok siyasete girip böyle sert eleştiriler yapmak istemem. Sadece latife olsun diye söylüyorum. Biliyorsunuz kendisi bir ziyarette İngiltere'den 300 milyar dolar bulduğunu getireceğini söyledi. Tabii kaynağı belli değil. Kimden alacak kime verecek, hangi şartlarda alacak, yüzde kaçla borçlanılacak, karşılığında ne verilecek? Bunların hepsi muamma. Fıkra gibi yani. Bunları bir açıklasa da biz öğrensek.

"KENDİMİZ KAZANACAĞIZ"

Ama artık bizim o devirleri kapatmamız lazım. Yani dışarıdan böyle yüksek faizlerle ya da Türkiye'yi bir takım kararlara mahkûm edecek bu tür parasal ilişkiler değil. Biz kendimiz çalışacağız. Kendimiz üreteceğiz, kendimiz kazanacağız. Şimdi burada 300 milyar dolardan bahsediyor. Aslında onun da aslı astarı yok ama burada çıkan gazın değeri 1 trilyon dolar. Kimseye minnet etmeden kendi gemilerimizle kendi sahamızda kendi şirketlerimiz, kendi mühendislerimizle çıkarıp işleteceğiz." şeklinde konuştu.