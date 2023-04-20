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    • 20.04.2023 14:10
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    Başkan Erdoğan bayram arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan’dan bayram arifesinde kabir ziyareti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.


    ZİYARETLERİN ARDINDAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NE GEÇTİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN BAYRAM PROGRAMI
    Öte yandan Başkan Erdoğan'ın bayram programı belli oldu. Başkan Erdoğan'ın bayramın ilk günü İstanbul'da olması öngörülüyor.

    Bayramın ikinci gününde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gidecek Erdoğan'ın, Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılımı planlanıyor.
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