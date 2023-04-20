Başkan Erdoğan bayram arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti



ZİYARETLERİN ARDINDAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.