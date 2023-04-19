Bakan Akar'dan Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatında inceleme

"ÇOK DAHA İLERİ HAMLELER MÜMKÜN OLACAK"

Bu projenin yapımı konusunda desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlara şükranlarını ileten Akar, "Yeni terminal binası ile Kayseri'mizde turizm konusunda çok daha ileri hamleler mümkün olacak." dedi. Türkiye'nin 20 yıl içinde hava taşımacılığı konusunda geldiği noktaya dikkati çeken Akar, daha sonra yüklenici firmanın yetkilileriyle telefonda görüştü. Çalışmalardaki son durumu değerlendiren Akar, projenin turizm dönemine yetiştirilmesine yönelik söz aldı.