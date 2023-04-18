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    • 18.04.2023 18:30
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    Barış Boyun şebekesine operasyon: Ağabeyi de yakalandı! 92 şüpheliden 46'sı tutuklandı

    Son dakika ahberleri... Suç örgütü lideri Barış Boyun şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 92 şüpheliden 46'sı tutuklandı. Polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah, fişek ve az miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun, kaçmak üzereyken Silivri'de yakalandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Barış Boyun şebekesine operasyon: 46 kişi tutuklandı

    Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun liderliğindeki silahlı organize suç örgütüne yönelik geçtiğimiz hafta operasyon düzenlenmişti. Yakalanarak gözaltına alınan 92 şüpheli emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün İstanbul Adliyesine çıkarıldı.

    BARIŞ BOYUN ŞEBEKESİNE OPERASYON I VİDEO İZLE

    Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 81 tutuklama talebiyle, 11'i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğince sorgulanan şüphelilerden 46'sı tutuklanırken, 46'sı hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi.

    ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSUNCA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

    Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı kasten yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, silah ticareti, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silahla tehdit" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

        Polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah, fişek ve az miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

        AĞABEYİ DE YAKALANDI
        Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun, kaçmak üzereyken Silivri'de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya'da gözaltına alınarak tutuklanan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un yönettiği çeteye yönelik operasyon düzenlemişti. Yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 161 şüpheliden 131'i yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan Barış Boyun'un ağabeyi Zafer Boyun Silivri'de gözaltına alındı. Boyun'un emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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