Başkan Erdoğan Afyonkarahisar Müzesi'ni hizmete açtı: "Afyon’umuzun kadim tarihini günümüze taşıyacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paleolitik dönemden itibaren Hitit, Frig, Pers, Lidya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserler bulunan Afyonkarahisar Müzesi'ni hizmete açtı.
BAŞKAN ERDOĞAN AFYONKARAHİSAR'DAKİ MÜZENİN AÇILIŞINI YAPTI | VİDEO İZLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Meydanı'ndaki mitingin ardından müzeye geçti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, uzun süredir yapımı devam eden müzenin tamamlandığını, anlamlı bir dönemde açılışının yapıldığını belirtti.
"Tüm müze aşıklarına Afyonkarahisar Müzesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Ufkumuzu aydınlatsın." ifadelerini kullanan Erdoğan, TOKİ'nin yaklaşık 350 milyon lirayı bulan yatırımla bitirdiği müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Uzun çalışmalar sonucunda açılışa hazır hale getirdiğimiz, Afyon'umuzun kadim tarihini ve serencamını başarıyla günümüze taşıyan Afyonkarahisar Müzemiz şehrimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/XeCI736zKr— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 18, 2023
Başkan Erdoğan açılışın ardından yetkililerden müze hakkında bilgi aldı. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile milletvekilleri ve milletvekili adayları da katıldı.