AFAD Başkanı Yunus Sezer açıkladı: 10 milyon metrekare alanda konteyner altyapı çalışması var

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerdeki kırsal mahalle ve köylerde kurulması planlanan 65 bin katlanabilir konteynerlerin kurulumuna Kahramanmaraş'ta başlandı. Dulkadiroğlu ilçesinin Güzelyurt Mahallesi'nde kurulan konteynerlerin yanına tuvalet ve banyo da bırakılıyor.
Kente koordinatör vali olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte konteyner kurulum çalışmalarını yerinde inceleyen AFAD Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'ta dünya tarihinde ender görülen bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Afetin büyüklüğü ile orantılı olarak hem müdahale hem de daha sonra geçici barınma konusunda büyük bir çalışma ortaya koymak gerektiğini ve bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini kaydeden Sezer, şu ana kadar 760 bin çadırın sahada kurulumunu gerçekleştirdiklerini söyledi.