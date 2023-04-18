7'li koalisyonun rüyasında görse inanamayacağı proje!

İstanbul Finans Merkezi, ülkemizi üst lige taşıyacak. Yatırım çekecek. Üs haline gelecek. 21 yıllık kalkınma yolculuğumuz sürecek. İnanıyorum ki milletimiz 14 Mayıs'ta, Türkiye Yüzyılı'nı başlatacak. 40 yıldır meydanların nabzını tutan bir siyasetçi olarak sandığın renginden şüphe duymuyorum.
Bay Bay Kemal, İngiltere'den 300 milyar dolar getirecekmiş. Demek ki tefecilerle anlaştı! Bakkal hesabı yapabilen herkes, bunlarla ekonomi yönetilmeyeceğini biliyor. "Yol mu yiyeceğiz" diyorlar? Yol yenmez ama yol sayesinde üretim olur, yatırım gelir, ülke kalkınır, ekonomi büyür! Yol medeniyettir!
Erdoğan "Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi paylaşacağız" dedi.
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi'nin de açılışını yapan Erdoğan, Kandil destekli muhalefete yüklendi: Frankenstein koalisyonu ne yapacakmış, Türkiye'yi yönetecekmiş! 7 kişi birbirini idare edemeyenler 85 milyonu nasıl idare edecek?