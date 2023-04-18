7'li koalisyonun rüyasında görse inanamayacağı proje!

7'Lİ KOALİSYONUN RÜYASINDA GÖRSE İNANAMAYACAĞI PROJE

-Hem yurt içi, hem de yurt dışından banka ve finans kuruluşlarını içerisinde barındıracak.



-Yatırım değeri 65 milyar lira.



-2 bin 100 kişi kapasiteli kongre merkezi.



-50 bin kişiye yeni iş kapısı açacak.



-26 bin araç kapasiteli otopark.



-Londra ve New York ile rekabet edecek.



-Cami, otel, okul ve yeşil alan var.

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