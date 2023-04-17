CHP'nin kurşun tiyatrosunda son perde! İstanbul İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin firari son şüpheli de yakalandı



Şüpheliler CHP İstanbul İl Başkanlığına yönelik bir şey yapmadıklarını savunmuştu. Savcılığın ulaştığı, şüphelilerin yaptığı canlı yayına ilişkin görüntü kaydında, bir kişinin havaya ateş ettiği, diğer şüphelilerin ise bu duruma güldüğü belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Anıl Ö. ifadesinin ardından, Arif P, Berkan Ö. ve Ferhat E. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kalmıştı.