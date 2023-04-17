CHP'nin kurşun tiyatrosunda son perde! İstanbul İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin firari son şüpheli de yakalandı

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı "kurşun tiyatrosu"nda firari son şüpheli de yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 6 Nisan Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesiyle ilgili çalışma yürütüldü.
Olay sırasında araçta olduğu, sosyal medya hesabından canlı yayın başlatarak aracın camından dışarı silahla ateş ettiği tespit edilen firari şüpheli Emre D. (23) Sultangazi'de yakalandı.
Zanlının yakalandığı ikamette yapılan aramada ise 1 tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI
6 Nisan günü yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada, silahla ateş edilen araçta olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, olay günü akşam saatlerinde 5 arkadaş gezmeye çıktıklarını, bir süre dolaştıktan sonra gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de sahur yaptıklarını anlattıkları belirtilmişti.