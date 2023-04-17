Baykar'ın Kahramanmaraş'ta kurduğu evler depremzedelere teslim edildi





Depremzede Nermin Arslantürk, "Konteyner, evden çok daha güvenli ve çok güzel. Yeniden bir başlangıç yapacağız" derken, Nimet Nalbantbaşı "Binlerce kez şükürler olsun, buraya bir canımızla geldik, dayalı döşeli konteyner verdiler" sözleriyle sevincini dile getirdi. Depremzedeler, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a teşekkürlerini iletti.