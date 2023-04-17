Baykar'ın Kahramanmaraş'ta kurduğu evler depremzedelere teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin evsiz bıraktığı depremzedeler için yapılan geçici konutların büyük bölümü bitti. Savunma sanayinin gözde şirketlerinden Baykar'ın Onikişubat Hanefi Mahçiçek Stadyumu alanında yapımını tamamladığı 520 konteyner, AFAD aracılığı ile hak sahiplerine teslim edildi.
Depremzede Nermin Arslantürk, "Konteyner, evden çok daha güvenli ve çok güzel. Yeniden bir başlangıç yapacağız" derken, Nimet Nalbantbaşı "Binlerce kez şükürler olsun, buraya bir canımızla geldik, dayalı döşeli konteyner verdiler" sözleriyle sevincini dile getirdi. Depremzedeler, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a teşekkürlerini iletti.