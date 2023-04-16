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    İMECE uydusu uzaya fırlatıldı! Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na mesaj: Birileri teknolojiyi sanal bağlantıda arayadursun

    Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü uydusu İMECE, uzaya fırlatıldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na mesaj yolladı: Birileri teknolojiyi sanal bağlantıda arayadursun, biz üretip, ihraç edip uzaya gönderiyoruz. Görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından en gelişmiş yer gözlem uydumuz İMECE dün uzaya fırlatıldı. ve İMECE'den ilk sinyal alındı.

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    Uzayda uydu vizyonda uyudu

    Kemal Bey, vizyon toplantısı yaptı. Eşi Selvi Hanım, uykuya daldı. Danışmanı Rifkin, telekonferansla bile bağlanamadı! Zaten o günden sonra kendisini gören olmadı. Kılıçdaroğlu'nun teknolojisi de sınıfta kaldı!



    Türkiye ise ilk yerli yüksek çözünürlüklü uydusunu uzaya uğurladı. Erdoğan, "İMECE'yi biz ürettik" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'na da bu teknolojiye, zoom yapmak kaldı: Üzülmeyin Kemal Bey! Kayıp Rifkin'i İMECE bulur!



    YÜZYILIN HABERCİSİ
    Türkiye dün tarihi bir ana daha şahitlik etti. Türkiye'nin uzaydaki gücüne güç katacak olan metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli uzay programıyla ülkemizin tıpkı yeryüzündeki kara, deniz ve hava menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını savunmak da bizim namus borcumuz" düsturuyla hareket eden Türk mühendislerince tasarlanan İMECE uydusu Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak.

        09.48'DE FIRLATILDI
        İMECE Proje Yöneticisi Emir Serdar Aras ve ekibi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde uydunun fırlatma sürecini koordine ederken, eş zamanlı olarak Türkiye'de TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünün yer takip istasyonunda program yapıldı. İMECE uydusunun fırlatma programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, 09.48'de uzaya gönderildi. Fırlatmadan kısa süre sonra da uydudan ilk sinyal alındı. (Barış ŞİMŞEK)


        MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZİN MEYVELERİNİ TEK TEK TOPLUYORUZ
        Törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydunun tasarımından üretimine bütün aşamalarında emeği geçenleri tebrik etti. Erdoğan, "Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini topluyoruz. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten milli uzay programımızı ilan ederek adeta hedeflerimize doğru koşmaya başladık. Uzman mühendislerimiz, güçlü sanayi kapasitemiz, sayıları giderek artan filiz şirketlerimiz, yetenekli bilim insanlarımız ve elbette en büyük güvence kaynağımız olan TEKNOFEST gençliğiyle sağlam bir birikime sahibiz. Bugün de İMECE uydusunu Türkiye yüzyılının habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik" diye konuştu.

            MANDAL: YÜZDE 90'A YAKIN KRİTİK BİLEŞENLERİ TASARLAYABİLİYORUZ
            TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin teknik özellikleri açısından bakıldığında, yüzde 90'a yakın oranda, kritik bileşenleri tasarlayan, geliştiren, üreten ve entegre eden bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, artık teklif verebilen, dost müttefik ülkelerimize uydu bileşenlerini üretme noktasında olan bir ülkeyiz. Bu bizim için bir gurur" diye konuştu.



            MİLLİ MENFAATİMİZİN UZAYDAKİ BEKÇİSİ OLACAK
            Fırlatma takibi sırasında ABD Uzay İstasyonu'nda görevi takip eden İMECE Proje Yöneticisi Emir Serdar Aras'la da bağlantı kuruldu. "İMECE" ismini birlikte başarmayı ifade eden bir kelime olduğu için seçtiklerini dile getiren Aras, "İMECE uydusu uzaydaki geleceğimizin hikayesi olacak. İMECE uydusu milli menfaatimizin uzaydaki bekçisi olacaktır" şeklinde konuştu.



            GÖREV ÖMRÜ 5 YIL
            Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek uydunun tasarım görev ömrü 5 yıl olarak planlandı. Proje kapsamında Türkiye'de ilk defa uzay uyumlu elektro-optik kamera tasarlanıp geliştirilerek üretildi. Böylece Türkiye, yabancı uydulardan görüntü tedarik eder konumdan kendi kamerasını üreten ve hatta ihraç eden duruma geldi.

                Elektro-optik kamera dışında, elektrikli itki sistemi, güneş algılayıcı, yıldız izler, tepki tekeri, küresel konumlandırma sistemi alıcısı, manyetometre, X bant haberleşme ekipmanı ve anteni, S bant haberleşme ekipmanları ve antenleri, güç düzenleme ve dağıtım ekipmanları, uçuş bilgisayarı, uçuş yazılımları, yer istasyonu anteni, yer istasyonu yazılımları İMECE Projesi kapsamında yerli olarak geliştirildi.

                Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki İMECE'nin boyutları 2 metre x 3,1 metre ölçüsünde. İMECE, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilirken, görüntüleri 320 megabayt/saniye brüt veri hızıyla yer istasyonuna indirebiliyor.

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