İMECE uydusu uzaya fırlatıldı! Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na mesaj: Birileri teknolojiyi sanal bağlantıda arayadursun

Kemal Bey, vizyon toplantısı yaptı. Eşi Selvi Hanım, uykuya daldı. Danışmanı Rifkin, telekonferansla bile bağlanamadı! Zaten o günden sonra kendisini gören olmadı. Kılıçdaroğlu'nun teknolojisi de sınıfta kaldı!
Türkiye ise ilk yerli yüksek çözünürlüklü uydusunu uzaya uğurladı. Erdoğan, "İMECE'yi biz ürettik" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu'na da bu teknolojiye, zoom yapmak kaldı: Üzülmeyin Kemal Bey! Kayıp Rifkin'i İMECE bulur!
YÜZYILIN HABERCİSİ
Türkiye dün tarihi bir ana daha şahitlik etti. Türkiye'nin uzaydaki gücüne güç katacak olan metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı.