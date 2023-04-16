İMECE uydusu uzaya fırlatıldı! Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na mesaj: Birileri teknolojiyi sanal bağlantıda arayadursun



MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZİN MEYVELERİNİ TEK TEK TOPLUYORUZ

Törene, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydunun tasarımından üretimine bütün aşamalarında emeği geçenleri tebrik etti. Erdoğan, "Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini topluyoruz. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten milli uzay programımızı ilan ederek adeta hedeflerimize doğru koşmaya başladık. Uzman mühendislerimiz, güçlü sanayi kapasitemiz, sayıları giderek artan filiz şirketlerimiz, yetenekli bilim insanlarımız ve elbette en büyük güvence kaynağımız olan TEKNOFEST gençliğiyle sağlam bir birikime sahibiz. Bugün de İMECE uydusunu Türkiye yüzyılının habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik" diye konuştu.