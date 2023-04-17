İstanbul Finans Merkezi iş ilanları açıldı mı 2023? İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir? Uluslararası Finans Merkezi'nin özellikleri nedir, içinde neler var?

İstanbul Finans Merkezi, 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Açılıştan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Bakan Kurum özetle şunları söyledi:

"İstanbul Finans Merkezi'nde 50 bin kişi istihdam edilecek.

Yerli-yabancı finans şirketleri bu ofislerimizde hizmet verecek. Finansın kalbi burada atıyor olacak.

3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanı var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttük. Süreci tamamladık.

Yatırım değeri 65 milyar lirayı buldu. Akıllı bina ve sıfır atık uygulamalarının tam anlamıyla hizmet verdiği bir proje. 2100 kişilik bir kongre merkezi var. 5 yıldızlı otelimiz var. 26 bin 500 kapasiteli otoparkımız var. 180 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor."