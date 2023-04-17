İstanbul Finans Merkezi iş ilanları açıldı mı 2023? İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir? Uluslararası Finans Merkezi'nin özellikleri nedir, içinde neler var?

İstanbul Finans Merkezi hakkında aramalar hız kazandı. 17 Nisan Pazartesi günü açılışı yapılacak Finans Merkezi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "İstanbul Finans Merkezi'nde 50 bin kişi istihdam edilecek. Yerli-yabancı finans şirketleri bu ofislerimizde hizmet verecek. Finansın kalbi burada atıyor olacak." ifadelerine yer verdi. Peki, İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir? Finans Merkezi'nin özellikleri nedir, içinde neler var? İstanbul Finans Merkezi iş ilanları açıldı mı? İşte tüm detaylar...
İstanbul Finans Merkezi, 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Açılıştan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
Bakan Kurum özetle şunları söyledi:
"İstanbul Finans Merkezi'nde 50 bin kişi istihdam edilecek.
Yerli-yabancı finans şirketleri bu ofislerimizde hizmet verecek. Finansın kalbi burada atıyor olacak.
3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanı var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttük. Süreci tamamladık.
Yatırım değeri 65 milyar lirayı buldu. Akıllı bina ve sıfır atık uygulamalarının tam anlamıyla hizmet verdiği bir proje. 2100 kişilik bir kongre merkezi var. 5 yıldızlı otelimiz var. 26 bin 500 kapasiteli otoparkımız var. 180 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor."
İstanbul Finans Merkezi nerede, özellikleri nedir?
İstanbul Finans Merkezi veya İstanbul Uluslararası Finans Merkezi veya Ümraniye Finans Merkezi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yer alan finans merkezi projesine verilen isimdir.