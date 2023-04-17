Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.04.2023 09:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2023 09:39
    ABONE OL

    İstanbul Finans Merkezi iş ilanları açıldı mı 2023? İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir? Uluslararası Finans Merkezi'nin özellikleri nedir, içinde neler var?

    İstanbul Finans Merkezi için geri sayım sona erdi. 17 Nisan Pazartesi günü açılışı yapılacak. Bu kapsamda vatandaşlar bazı bilgileri merak edip araştırmaya başladı. Peki, İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir? Finans Merkezi'nin özellikleri nedir, içinde neler var? İstanbul Finans Merkezi iş ilanları açıldı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir?

    İstanbul Finans Merkezi hakkında aramalar hız kazandı. 17 Nisan Pazartesi günü açılışı yapılacak Finans Merkezi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "İstanbul Finans Merkezi'nde 50 bin kişi istihdam edilecek. Yerli-yabancı finans şirketleri bu ofislerimizde hizmet verecek. Finansın kalbi burada atıyor olacak." ifadelerine yer verdi. Peki, İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir? Finans Merkezi'nin özellikleri nedir, içinde neler var? İstanbul Finans Merkezi iş ilanları açıldı mı? İşte tüm detaylar...

    İstanbul Finans Merkezi, 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Açılıştan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

    Bakan Kurum özetle şunları söyledi:

    "İstanbul Finans Merkezi'nde 50 bin kişi istihdam edilecek.

    Yerli-yabancı finans şirketleri bu ofislerimizde hizmet verecek. Finansın kalbi burada atıyor olacak.

    3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanı var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttük. Süreci tamamladık.

    Yatırım değeri 65 milyar lirayı buldu. Akıllı bina ve sıfır atık uygulamalarının tam anlamıyla hizmet verdiği bir proje. 2100 kişilik bir kongre merkezi var. 5 yıldızlı otelimiz var. 26 bin 500 kapasiteli otoparkımız var. 180 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor."

    İstanbul Finans Merkezi nerede, özellikleri nedir?

    İstanbul Finans Merkezi veya İstanbul Uluslararası Finans Merkezi veya Ümraniye Finans Merkezi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yer alan finans merkezi projesine verilen isimdir.

        BAKAN NEBATİ: TÜRKİYE YÜZYILI'NA YARAŞIR BİR ESER

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de merkeze ilişkin paylaşımda bulundu.

        Bakan Nebati, "Cumhuriyetimizin 100. Yılının arifesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda büyük bir adım olan finans merkezi artık İstanbul'umuzun… Ülkemize hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

        İstanbul Finans Merkezi iş ilanları açıldı mı 2023?

        Henüz konu hakkında açıklama gelmedi. İstihdam için detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Karmod
        Haberler Güncel İstanbul Finans Merkezi iş ilanları açıldı mı 2023? İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir? Uluslararası Finans Merkezi'nin özellikleri nedir, içinde neler var?
            loading
            SON DAKİKA