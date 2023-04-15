Kalyon Enerji Yatırımları AŞ Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürler Duman, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Güneş Enerjisi Santrali (GES)-1 kapsamında inşası tamamlanan santralin, 20 bin dönüm araziye kurulduğunu, 350 megavat doğru akım ve 1000 megavat lisans gücüne sahip olduğunu söyledi.
"ELEKTRİK ÜRETİMİNE MART İTİBARIYLA GEÇTİK"
Santrale ait ilk inşaat işlerine Ağustos 2020'de başlandığını belirten Duman, "O günden bugüne enerji üretim kapasitemizi artırdık. Hemen hemen her hafta bir miktar paneli devreye alarak bugün tam kapasiteye ulaşmış bulunuyoruz. Toplam 3 milyon 256 bin 38 tane panelle tam kapasite ile elektrik üretimine mart itibarıyla geçtik" diye konuştu.
KARAPINAR'DAKİ TOPOĞRAFYA GES İÇİN ÇOK UYGUN
Duman, YEKA kapsamındaki 1350 megavatlık güneş santrali projesi için Konya Karapınar'daki arazinin devlet tarafından seçildiğini anlattı. Karapınar'ın Türkiye'de güneşlenme süresi en yüksek bölge olduğuna dikkati çeken Duman, şöyle devam etti: "Türkiye'de çöl niteliğindeki tek arazi olarak tescil edilen bu alanın, topoğrafyası yönüyle de güneş santrali yapımına çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Karapınar'ın genel olarak ülke genelinde güneşlenmesi en yüksek bölge olduğu düşünüldüğünde çok doğru seçilmiş güzel bir alan. Biz bu arazide güneş takip sistemi üzerine kurulu kendi üretimimiz olan panellerle bu santralimizi harekete geçirdik. Paneller Ankara'daki Kalyon PV fabrikasında hammaddeden panele dört aşamada yüzde 80 üzerinde yerlilikle üretildi ve burada kullanıldı."