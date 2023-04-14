Kalyon'dan yeni yatırım: Yerli rüzgar türbinleri geliyor

Kalyoncu, şöyle konuştu: "Yüzde 70 yerlilikle rüzgar türbini üretmeyi hedefliyoruz. Bunun için Ankara, İzmir ve İstanbul'da fabrika kuracağız. İki yıl sonra ilk türbinleri kurmayı planlıyoruz. Tüm ekipmanları Türkiye'de yapacağız. Çeşitli yerlerde fabrika kuracağız. Şanzımanı, türbin kanadı, direği hepsi farklı yerlerde üretilecek. Aselsan ile ana motor şanzıman noktasında anlaşmamız var. Diğer tüm kısımları kendimiz yapacağız."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN