Kalyon'dan yeni yatırım: Yerli rüzgar türbinleri geliyor

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, rüzgar türbinlerini yerli olarak üretmek amacıyla Aselsan ile ön anlaşma yaptıklarını belirterek, "Bu hafta veya gelecek hafta imzayı atacağız. Artık yerli güneş paneli gibi yerli rüzgar türbinimiz de olacak" dedi.
Kalyoncu, şöyle konuştu: "Yüzde 70 yerlilikle rüzgar türbini üretmeyi hedefliyoruz. Bunun için Ankara, İzmir ve İstanbul'da fabrika kuracağız. İki yıl sonra ilk türbinleri kurmayı planlıyoruz. Tüm ekipmanları Türkiye'de yapacağız. Çeşitli yerlerde fabrika kuracağız. Şanzımanı, türbin kanadı, direği hepsi farklı yerlerde üretilecek. Aselsan ile ana motor şanzıman noktasında anlaşmamız var. Diğer tüm kısımları kendimiz yapacağız."