Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışında polis aracı taşlayan ve yasa dışı slogan atan 15 kişi gözaltına alındı

7'li koalisyonun ortağı terörün siyasi HDP, seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girmeye karar verdi.
YASA DIŞI SLOGAN ATAN 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI | VİDEO İZLE
İSİM DEĞİŞTİ ZİHNİYET AYNI
İsim değiştirse de HDP'lilerin terörle bağında en ufak bir değişiklik olmadı.HDP'liler Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışı sırasında polis araçlarını taşladı ve yasa dışı slogan attı.
15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
4 gün önce seçim bürosu açılışında polis araçlarını taşlayan ve yasa dışı slogan atan 15 şüpheli bugün gözaltına alındı.
Yüksekova ilçesinde 10 Nisan günü Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosunun açılışında bir grup, yasa dışı slogan atmaya başladı. Polisin uyarıda bulunduğu grup, polis araçlarına taş atıp, sloganlarını sürdürdü.
Polisin müdahale ettiği grup dağılırken, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği polisleri, görüntülerden eylemcilerin kimliklerini tek tek tespit etti.