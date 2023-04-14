Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışında polis aracı taşlayan ve yasa dışı slogan atan 15 kişi gözaltına alındı

7'li koalisyonun ortağı terörün siyasi HDP, seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girmeye karar verdi.

YASA DIŞI SLOGAN ATAN 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI | VİDEO İZLE





İSİM DEĞİŞTİ ZİHNİYET AYNI

İsim değiştirse de HDP'lilerin terörle bağında en ufak bir değişiklik olmadı.HDP'liler Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışı sırasında polis araçlarını taşladı ve yasa dışı slogan attı.