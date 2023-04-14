Firari HDPKK'lı Abdullah Demirbaş Papa'ya ağladı! Türkiye'yi şikayet etti

Sabah'taki habere göre Demirbaş mektubunda Kültür Bakanlığı "2013 yılı Diyarbakır SurlarıYılı Olsun" kampanyasına da karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Yine Roma İmparatorluğu döneminde yapılan ve yaklaşık 9000 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Diyarbakır Surları dini ve kültürel diyaloğa tanıklık etmiş ve ihtişamlı bir şekilde günümüze bu değerleri taşımıştır.

Bunun öneminin farkında olarak geçtiğimiz yıl içinde Diyarbakır'ın önde gelen Sivil Toplum Örgütleri ve Belediyeleri olarak 2013 yılı Diyarbakır SurlarıYılı Olsun kampanyası ile bu kadim değerin UNESCO Dünya Mirası kapsamına alınması gereğini zatı alinizle paylaşmak isterim.

Böylesine önemli ve kadim bir değerin bir devletin ulusal politikalarına terk edilmekten ziyade kendine has kimliğiyle uluslarüstü bir değer taşıması gerektiği inancındayım."

FETÖ'CÜ ENES KANTER DE PAPA'YA KOŞMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda FETÖ'cü Enes Kanter de Papa'yla görüşmüştü. FETÖ'cü Enes Kanter, Papa'dan dua istemi ve Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı.

Kanter, Papa'nın elini tutarak "Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.