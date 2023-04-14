Firari HDPKK'lı Abdullah Demirbaş Papa'ya ağladı! Türkiye'yi şikayet etti

HDPKK'lı Abdullah Demirtaş Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşüp Türkiye'yi şikayet etti.
Sur ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan HDP'li Abdullah Demirbaş, hakkında açılan terör davaları nedeniyle yurt dışına kaçmıştı.
Fotoğrafta: Abdullah Demirbaş
HDPKK'LI ABDULLAH DEMİRBAŞ PAPA İLE GÖRÜŞTÜ
Avrupa'da yaşayan Demirbaş, Papa Franciscus ile görüştü.
TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDEN MEKTUP YAZDI
Demirbaş, görüşme sırasında Papa'dan 'Kürt sorununun' barışçıl çözümü için dua etmesini isterken, Papa'ya Türkiye'yi şikayet edenbir mektup verdi.
Demirbaş'ın mektubunda şu ifadelerin yer aldığı öğrenildi:
"Dört ayrı ülkenin (Türkiye, Irak, İran, Suriye) boyunduruğu altında yaşayan kürt halkı tarih boyunca çeşitli acılara maruz kalmıştır.
Hazreti İsa nasıl Tanrı tarafından kendisine bahşedilen yüksek mertebenin misyonunu yayma uğruna çarmıha gerilmeyi göze aldıysa Kürt halkı da kendisine Tanrı tarafından bahşedilen bir kimlik ve bu kimliğin bir sonucu olarak kendi diline ve kültürüne sahip çıkmak uğruna tarihsel süreç boyunca çeşitli acılara katlanmıştır"
Sabah'taki habere göre Demirbaş mektubunda Kültür Bakanlığı "2013 yılı Diyarbakır SurlarıYılı Olsun" kampanyasına da karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:
"Yine Roma İmparatorluğu döneminde yapılan ve yaklaşık 9000 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Diyarbakır Surları dini ve kültürel diyaloğa tanıklık etmiş ve ihtişamlı bir şekilde günümüze bu değerleri taşımıştır.
Bunun öneminin farkında olarak geçtiğimiz yıl içinde Diyarbakır'ın önde gelen Sivil Toplum Örgütleri ve Belediyeleri olarak 2013 yılı Diyarbakır SurlarıYılı Olsun kampanyası ile bu kadim değerin UNESCO Dünya Mirası kapsamına alınması gereğini zatı alinizle paylaşmak isterim.
Böylesine önemli ve kadim bir değerin bir devletin ulusal politikalarına terk edilmekten ziyade kendine has kimliğiyle uluslarüstü bir değer taşıması gerektiği inancındayım."
FETÖ'CÜ ENES KANTER DE PAPA'YA KOŞMUŞTU
Geçtiğimiz aylarda FETÖ'cü Enes Kanter de Papa'yla görüşmüştü. FETÖ'cü Enes Kanter, Papa'dan dua istemi ve Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı.
Kanter, Papa'nın elini tutarak "Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.