Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu, fırlatmaya 28 saniye kala hava koşulları nedeniyle yeniden ertelendi.
FIRLATMAYA 28 SANİYE KALA ÜÇÜNCÜ KEZ ERTELENDİ
İMECE Proje Yöneticisi Emir Serdar Aras ve ekibi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde uydunun fırlatma sürecini koordine ederken eş zamanlı olarak Türkiye'de TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün Yer Takip İstasyonu'nda program gerçekleştirildi.
İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firması, fırlatma operasyonuna 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle operasyonun ertelendiğini bildirdi.
SpaceX'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatma operasyonu için Türkiye saati ile yarın 09.47'nin hedeflendiği kaydedildi.
İMECE uydusunun fırlatılışı hava muhalefeti sebebiyle ertelendi | VİDEO