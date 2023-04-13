Yine TV5 yine Mehmet Ali Kayacı! Başkan Erdoğan'ı hedef alıp alçak ifadeler kullandı! Takvim.com.tr Mehmet Ali Kayacı dosyasını açtı

KOVULMUŞTU, NEDEN VE NE ZAMAN GERİ DÖNDÜ?

FETÖ'cü Hakan Şükür ile yaptığı yayınla okların çevrildiği isim olan Mehmet Ali Kayacı, programın ardından TV5 yönetimi tarafından kovulmuştu. Kayacı'nın, TV5'e nasıl, kimin talebi ile ve ne zaman döndüğü merak konusu oldu.

CHP'DEN SAADET MEDYASINA! FETÖ'CÜ AKLAYAN MEHMET ALİ KAYACI'NIN DOSYASINI AÇTIK

Saadet Partisi'nin medya ayağı TV 5'te büyük bir skandal imza atıldı. Kanalın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, firari vatan haini Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı ve methiyeler düzüp teşekkür etti.



FETÖ'cü aklaması yapılan TV 5'te ise ekranda yer alan ünvan kısmına "Eski Milli Sporcu" ibaresi yazıldı.