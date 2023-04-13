Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.04.2023 15:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2023 16:20
    ABONE OL

    Yine TV5 yine Mehmet Ali Kayacı! Başkan Erdoğan'ı hedef alıp alçak ifadeler kullandı! Takvim.com.tr Mehmet Ali Kayacı dosyasını açtı

    Daha önce de TV5’te FETÖ firarisi Hakan Şükür ile canlı yayın yapan Mehmet Ali Kayacı, haine methiyeler düzmüş teşekkür etmişti. Şimdi de iftar yayınlarında Başkan Erdoğan’ı hedef almadı. Kayacı, emekli vaiz İmdat Kaya'ya saygısız şekilde çıkışları ile tepkileri çekerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ise alçak ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Erdoğan’ı hedef alıp alçak ifadeler kullandı!

    TV5'te yayınlanan iftar programında skandallar zinciri yaşandı. Daha önce FETÖ firarisi Hakan Şükür ile canlı yayın yapan Mehmet Ali Kayacı, iftar programında küstah ifadeler kullandı. Saygısız bir dille emekli vaiz İmdat Kaya'ya çıkışan Kayacı, "Siz Kur'an okutuyorsunuz, Tayyip Bey'e de okutmuşsunuzdur. Okuttuğunuz kişi, Irak'a giren askerlere izin verdi mi? Verdi. Ona giderken, tebliğ ederken, riyakar olma, münafık olma, Müslümanca yaşa, öğrendiğin İslam'ı oku dediniz mi? En uzaktaki adama bunu söylemenize gerek yok. Önünüzde dizini kırıp Kur'an okuyan adam bunu duymadı ise siz de sorumlusunuz, o da." şeklinde küstah ifadeler kullandı.

    TV5'TEKİ İFTAR PROGRAMINDA KÜSTAH SÖZLER
    TV5 ekranlarında yayınlanan iftar programında skandallar zinciri yaşandı. FETÖ firarisi Hakan Şükür ile yaptığı yayın ile tepkileri üzerine çeken ve kanaldan kovulan Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu programın konuğu emekli vaiz-hatip İmdat Kaya oldu.

    Kaya, Kur'an'ın yeterince okunmaması, anlaşılmaması gibi konularda bir konuşma gerçekleştirdi. Kaya, "Biz illeti mi yaşıyoruz, zilleti mi yaşıyoruz? Neden? Kur'an uygulanmıyor, Kur'an raflarda. Yüzde 95'i indirip de bakmıyor, okusa anlamıyor, bir anlayana sormuyor." ifadelerini kullandı.

    Hatip Kaya'nın sözünü keserek saygısız bir tavırla iftar programını siyaset arenasına çeviren Mehmet Ali Kayacı, "Siz Kur'an okutuyorsunuz, Tayyip Bey'e de okutmuşsunuzdur. Okuttuğunuz kişi, Irak'a giren askerlere izin verdi mi? Verdi. Ona giderken, tebliğ ederken, riyakar olma, münafık olma, Müslümanca yaşa, öğrendiğin İslam'ı oku dediniz mi?" şeklinde küstah ifadeler kullandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ
    Hatipin konunun siyasete gelmemesi için tüm çabalarını yok sayan ve saygısız şekilde çıkışlarını sürdüren Kayacı, "En uzaktaki adama bunu söylemenize gerek yok. Önünüzde dizini kırıp Kur'an okuyan adam bunu duymadı ise siz de sorumlusunuz, o da. Ulema umeradaki korkak kısmının içinde yer alıyor. İnandığı İslam'dan, Allah'tan korkmuyor, ABD'den, Rusya'dan korkuyor demek ki. En yakınınızdaki adamı dizgine getirememişsiniz" dedi.

        TEPKİ YAĞIYOR
        TV5'teki programın sosyal medyada yayınlanması ile kanala ve sunucuya tepki yağdı.

        O tepkilerden bazıları şöyle:

        Moderatör diye saygısızı koymuşlar resmen, hiç mi edep hürmet bilmez bir insan? İmdat hoca, davanın "bedelini" ödemiş bir hoca olmasına rağmen temkinli konuşuyor iftar vaktinde. Karşısındakinin üslubuna bak hele.

        Edep de nasib işiymiş!

        Edep; senden üstün olana hürmet etmek, senden aşağı olana şefkat etmek, dengin olanlarla da güzel geçinmek imiş!

        Sözde ve kuruntuyla haksızlık, adaletsizlik ve nifakla itham ettiği Sn Erdoğan'ı yaşlı başlı İmdat hocaya çıkışarak eleştirmek ukalalığı!

        Kur'an'da mü'minlerin vasıfları sayılırken;"kâfirlere karşı şiddetli,kendi aralarında merhametlidirler" ifadesi kullanılır. Bu adam hiç nasiplenmemiş belli ki.Dilerim ahirette Rabbimin Rahim isminden de nasiplenemesin.

        Moderatöre bak iftar programı için hocayı davet etmişler misafirine konuştuğu üsluba hele hele mevzuyu iftar programında çektiği yere bak. Yazıklar olsun o üslubu takiyye yapıyoruz diyenler yapmazdı be.
        Kur'an sallama mevzusunu çarpıtan Kalaycı önce kendini düzeltsin.

        Bu ne biçim Ramazan programı öyle...

        KOVULMUŞTU, NEDEN VE NE ZAMAN GERİ DÖNDÜ?

        FETÖ'cü Hakan Şükür ile yaptığı yayınla okların çevrildiği isim olan Mehmet Ali Kayacı, programın ardından TV5 yönetimi tarafından kovulmuştu. Kayacı'nın, TV5'e nasıl, kimin talebi ile ve ne zaman döndüğü merak konusu oldu.

        CHP'DEN SAADET MEDYASINA! FETÖ'CÜ AKLAYAN MEHMET ALİ KAYACI'NIN DOSYASINI AÇTIK
        Saadet Partisi'nin medya ayağı TV 5'te büyük bir skandal imza atıldı. Kanalın sunucusu Mehmet Ali Kayacı, firari vatan haini Hakan Şükür'ü canlı yayın konuğu olarak aldı ve methiyeler düzüp teşekkür etti.

        FETÖ'cü aklaması yapılan TV 5'te ise ekranda yer alan ünvan kısmına "Eski Milli Sporcu" ibaresi yazıldı.



            RTÜK HAREKETE GEÇTİ
            Toplum vicdanını yaralayan bu yayın sonrası RTÜK de harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TV 5 hakkında 'Hakan Şükür'ü konuk ettiği' gerekçesiyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

            Takvim.com.tr bu rezaleti "FETÖ'NÜN SAADETİ" manşetiyle okurlarıyla paylaştı. Ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hakan Şükür üzerinden kendisini temize çıkarmaya çalıştığna dikkat çekti.

            Milli Görüş çizgisinin temsilcisi olduklarını iddia eden TV 5'te kayıtlara geçen bu skandal sonrası Mehmet Ali Kayacı ismi tüm dikkatleri üzerine topladı.



            Firari vatan haini Hakan Şükür'ü aklayıp, övgüler saydıran Kayacı şu ifadeleri kullanmıştı;

            Ben Oktay Derelioğlu hayranıydım. Siz de tabii ki çok başarılı bir sporcuydunuz. 9 saniyelik bir golle rekor kırdığınızı da hatırlatarak önemli işlere imza attığınız süreci hatırlıyorum. Bu açıdan da sizi böyle anmak önemli diye düşünüyorum

            FETÖ'CÜ AKLAMA PROPAGANDASINA KUR'AN'I ALET ETTİ
            Mehmet Ali Kayacı, skandallarla dolu FETÖ'cü aklama yayınında yürüttüğü kirli propagandaya Kur'an-ı Kerim'i de alet etti.

            Yusuf Suresi'nden alıntı yapan Kayacı, "Suçlu ve suçsuz belli olur. Ama suçsuz olanı yine hapse atarlar, başkalarına suçlu algısını vermek için" ifadelerini kullanarak FETÖ'den hüküm giyenlerin 'suçsuz' olduğunu söyledi ve "2 milyon insan terörist olabilir mi?" dedi.

            Sosyal medya hesabı üzerinden de propagandaya devam eden TV 5 sunucusu,"Ölçü, Hakikat." paylaşımıyla bir kez daha FETÖ'ye selam çaktı.



            FETÖ PLATFORMLARINDA KARTONDAN PRENS İLAN EDİLDİ
            Mehmet Ali Kayacı, bu tutumu sonrası FETÖ'nün yandaşı platformlar tarafından adeta kartondan prens ilan edildi. Haşhaşi yayınlarında merkezi olan BOLD Medya olmak üzere birçok FETÖ'cü portal destek paylaşımında bulundu.

            HDPKK'nın FETÖ iddialarına destek veren, KHK'lılara iade-i itibar verilmesi için çalışmalar yürüten vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da FETÖ'cü aklayan TV sunucusuna destek çıktı.



                "Program yayından kaldırılmış, programcı işten çıkarılmamış" ifadelerini kullanan Gergerlioğlu'nun paylaşımını Mehmet Ali Kayacı da beğendi.



                CHP MEDYASINDAN SAADET MEDYASINA
                TV 5 Genel Yayın Koordinatörü Kayacı'nın CHP yandaşı Sözcü Gazetesi ile olan bağı da dikkatlerden kaçmadı.

                Ağustos 2018 - Temmuz 2019 tarihlerini kapsayan bir yıllık süreçte Sözcü Gazetesi'nin Konya Temsilcisi olan Mehmet Ali Kayacı, daha sonra TV 5'e geçti.

                Fotoğrafta: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Mehmet Ali Kayacı yan yana

                PKK'NIN GARA İFTİRASINA DESTEK
                FETÖ'cü aklayan Mehmet Ali Kayacı'yı detaylıca mercek altına aldığımızda karşımızda çok çarpıcı bir detay daha çıkıyor.

                Kayacı'nın babası Recep Kayacı, PKK'nın Gara iftirasına destek vererek sosyal medyada paylaşımlarda bulunması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.


                    Fotoğrafta: Mehmet Ali Kayacı'nın babası Recep Kayacı

                    HÜKÜMETİ VE YARGIYI HEDEF GÖSTERDİ: ZULÜMKAR DÜZENİN TEMSİLCİLERİ
                    TV 5 Genel Koordinatörü, 2021 yılında yaşanan bu olay sonrası, hükümeti hedef göstererek skandal açıklamalarda bulundu.

                    Mehmet Ali Kayacı, "Bu zulümkâr düzenin temsilcileri bilmelidir ki adeta açık cezaevine dönüştürülen ülkemizde kapalı cezaevine alınan babamı ya teslim aldıkları gibi sağlıklı alacağız ya da omuzlarında uğurlarken karşılayacağız" dedi.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    Emlak Konut
                    Haberler Güncel Yine TV5 yine Mehmet Ali Kayacı! Başkan Erdoğan'ı hedef alıp alçak ifadeler kullandı! Takvim.com.tr Mehmet Ali Kayacı dosyasını açtı
                        loading
                        SON DAKİKA