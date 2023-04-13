Yine TV5 yine Mehmet Ali Kayacı! Başkan Erdoğan'ı hedef alıp alçak ifadeler kullandı! Takvim.com.tr Mehmet Ali Kayacı dosyasını açtı

TV5'te yayınlanan iftar programında skandallar zinciri yaşandı. Daha önce FETÖ firarisi Hakan Şükür ile canlı yayın yapan Mehmet Ali Kayacı, iftar programında küstah ifadeler kullandı. Saygısız bir dille emekli vaiz İmdat Kaya'ya çıkışan Kayacı, "Siz Kur'an okutuyorsunuz, Tayyip Bey'e de okutmuşsunuzdur. Okuttuğunuz kişi, Irak'a giren askerlere izin verdi mi? Verdi. Ona giderken, tebliğ ederken, riyakar olma, münafık olma, Müslümanca yaşa, öğrendiğin İslam'ı oku dediniz mi? En uzaktaki adama bunu söylemenize gerek yok. Önünüzde dizini kırıp Kur'an okuyan adam bunu duymadı ise siz de sorumlusunuz, o da." şeklinde küstah ifadeler kullandı.
TV5'TEKİ İFTAR PROGRAMINDA KÜSTAH SÖZLER
TV5 ekranlarında yayınlanan iftar programında skandallar zinciri yaşandı. FETÖ firarisi Hakan Şükür ile yaptığı yayın ile tepkileri üzerine çeken ve kanaldan kovulan Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu programın konuğu emekli vaiz-hatip İmdat Kaya oldu.
Kaya, Kur'an'ın yeterince okunmaması, anlaşılmaması gibi konularda bir konuşma gerçekleştirdi. Kaya, "Biz illeti mi yaşıyoruz, zilleti mi yaşıyoruz? Neden? Kur'an uygulanmıyor, Kur'an raflarda. Yüzde 95'i indirip de bakmıyor, okusa anlamıyor, bir anlayana sormuyor." ifadelerini kullandı.
Hatip Kaya'nın sözünü keserek saygısız bir tavırla iftar programını siyaset arenasına çeviren Mehmet Ali Kayacı, "Siz Kur'an okutuyorsunuz, Tayyip Bey'e de okutmuşsunuzdur. Okuttuğunuz kişi, Irak'a giren askerlere izin verdi mi? Verdi. Ona giderken, tebliğ ederken, riyakar olma, münafık olma, Müslümanca yaşa, öğrendiğin İslam'ı oku dediniz mi?" şeklinde küstah ifadeler kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ
Hatipin konunun siyasete gelmemesi için tüm çabalarını yok sayan ve saygısız şekilde çıkışlarını sürdüren Kayacı, "En uzaktaki adama bunu söylemenize gerek yok. Önünüzde dizini kırıp Kur'an okuyan adam bunu duymadı ise siz de sorumlusunuz, o da. Ulema umeradaki korkak kısmının içinde yer alıyor. İnandığı İslam'dan, Allah'tan korkmuyor, ABD'den, Rusya'dan korkuyor demek ki. En yakınınızdaki adamı dizgine getirememişsiniz" dedi.