CHP'li belediyeden ecdada büyük saygısızlık: Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası ile hocasının eşine ait mezar ve türbeyi yıktı

CHP'li Edirne Belediyesi tarafından daha önce nikah salonuna çevrildiği bahanesiyle yerle bir edilen Tatarhaniler Mezarlığındaki tarihi kabirler arasında bulunan Mızraklı İlmihal'in müellifi Muhammed bin Kutbüddîn-i İznikî hazretlerinin aslına uygun yeniden yapılan türbesi, belediye tarafından bir kez daha yıkıldı.
Vatandaşlar, belediyenin Ramazan ayında, aslına uygun yeniden inşa edilen türbe ve mezarları yıkmasına tepki gösterdi.
"HEM TOPLUMA HEM DE DİNE SAYGISIZLIK"
Duruma tepki gösteren Edirneli Hasan Künteci, "Buranın Muhammed bin Kutbüddîn-i İznikî Hazretlerinin mezarı olduğunu biliyorum. İkinci ziyaretimde mezar yıkılmış, kaybolmuş. Yaptığım araştırmalara göre mezarın belediye ekipleri tarafından yıkıldığını öğrendik. Bu çok çirkin bir tavır, hem topluma saygısızlık, hem dine saygısızlık, hem de insanların geçmişine, değerlerine saygısızlığı ortaya koyuyor. Utanç verici bir manzara."