CHP'li belediyeden ecdada büyük saygısızlık: Fatih Sultan Mehmed Han'ın hocası ile hocasının eşine ait mezar ve türbeyi yıktı





"AYNISININ YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Vatandaşlardan Mustafa Ertaş ise "Bütün Müslümanların Ramazan'ı mübarek olsun. Bu mübarek günde çok üzüldüm. Bu türbenin kaldırılmasına çok üzüldüm. Kaldırmaması lazımdı. Yani kaldırılmış, kamyona konulup, götürülmüş. Çok üzgünüz yani bu tür şeylerin olmaması lazım. Hani onların niyeti nedir ki yıkıyorlar. Tekrardan yapılmasını istiyoruz. Bu Ramazan-ı şerifte bunun yapılmaması lazım. Tabii bir Müslüman olarak üzüldüm. Dünyada görülmüş böyle bir şey yok, yetkililere sesleniyoruz; bunun tekrar düzeltilmesi lazım" ifadelerini kullandı.