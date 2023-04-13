Yeşil Sol Parti'nin HDP'li vekil adayı Meral Danış Beştaş’ın Erzurum’u bilmediği ortaya çıktı!

TERÖR SEVİCİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ'I İSTEMİYORUZ

Başkan Küçükoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda rezalete sert tepki gösterdi. Terör sevici Meral Danış Beştaş'ı istemediklerini belirten Küçükoğlu, ""Bu aziz şehrimi tanımayana Kıymetli Hemşehrilerim, 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir… Şaka gibi Yakutiye ilçemizde seçim ofisi açıp buranın Palandöken ilçesi olduğunu söylemesi…"Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan paylaşımda Erzurumlular, "Orası Yakutiye ilçesi hanımefendi bu kadar yabancısın bu şehre ve kalkmış vekil olmaya gelmişsin hadi oradan…" diyerek kızgınlıklarını dile getirdi. Yeşil Sol Parti'nin Erzurum Adayı olan Beştaş'ın şehri tanımadığını ifade eden Erzurumlular, "Her fırsatta terör örgütünü savunan bu kişiyi Erzurum'da istemiyoruz. Erzurum'un ilçe sınırlarını bilmeyen ve mahallelerin dahi adını ifade edemeyen bir kişi bu şehri asla Gazi Meclis'te temsil edemez. İlçelerimizin adını bilmeyen terör sevici Meral Danış Beştaş'ı istemiyoruz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN