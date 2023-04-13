Yeşil Sol Parti'nin HDP'li vekil adayı Meral Danış Beştaş’ın Erzurum’u bilmediği ortaya çıktı!

Terör örgütünün siyasi ayağı HDP'nin Grup Başkanvekili ve aynı zamanda Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili Adayı Meral Danış Beştaş'ın ilk seçim çalışmasında şehri tanımadığı ifşa oldu.
YAKUTİYE İLÇESİNİ PALANDÖKEN OLARAK TANITTI
Hakkında kapatma davası devam eden HDP'li Beştaş, Yeşil Sol Parti'nin Yakutiye ilçesindeki seçim irtibat bürosunu Palandöken olarak tanıttı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Beştaş, "Palandöken Seçim büromuzu açtık. İlgin, sıcaklığın için teşekkürler Palandök. Birlikte başaracağız!" dedi.
YAKUTİYE İLÇESİNDE AÇILIŞ YAPTI PALANDÖKEN YAZDI
AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ve Erzurumlular, Yakutiye ilçesinde açılışı gerçekleştirilen seçim irtibat bürosunu 'Palandöken' olarak yazan Beştaş'a tepki gösterdi.