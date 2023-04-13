Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan 7'li koalisyona tepki: 7'li masa değil 7'li maşa bunlar

7'Lİ MAŞA HALİNE GELDİ

Cumhur İttifakı'nda yer almalarında, Millet İttifakı'nın bazı söylemlerinin de etkili olduğuna dikkati çeken Erbakan, şunları kaydetti:

"Nasıl bir ittifakla karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz. Bunlar 6'lı masa, 7'li masa değil, 6'lı maşa, 7'li maşa haline gelmişlerdir. PKK'nın maşası, FETÖ'nün maşası ve dış güçlerin maşası, LGBT lobilerinin maşası haline gelmişler. Bin sene İslam'a bayraktarlık yapan ecdadın torunları, inancımızla, İslam ile ahlak ve maneviyatla yoğrulmuş bu toprakların insanı, asla ve asla bu yapıya izin vermeyecektir. 7'li maşaya 85 milyon insanımız 14 Mayıs'ta gereken cevabı sandıkta verecektir Allah'ın izniyle. 14 Mayıs'ta ülkemiz belirsizliğe ve kaosa terk edilmeyecek. Dindar kesimlerin kazanımlarının korunacağı, ülkemizin 25 sene sonra yeniden 28 Şubat döneminin karanlıklarına terk edilmeyeceği, maceraya sürüklenmeyeceğimiz bir sonucu milletimiz ferasetiyle inşallah ortaya koyacaktır"